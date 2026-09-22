커피 한 잔에 담긴… 따뜻한 나눔의 향기

스타벅스코리아가 고객과 함께 커피를 적립해 지역사회 이웃에게 전달하는 ‘마이 스타 커피(My Star Coffee)’ 캠페인(사진)을 전개한다고 21일 밝혔다.



스타벅스는 28일부터 매주 월요일 전국 매장에서 고객이 ‘오늘의 커피’를 구매하면 동일한 수량의 ‘마이 스타 커피’를 자동 적립한다. 캠페인 대상은 브루드 커피와 시즌 원두를 활용한 브루드 커피 등 2종으로 별도 신청절차는 없다. 최대 100만 잔 적립을 목표로 한다. 적립된 커피는 지역사회를 위해 헌신하거나 주변 사람들에게 힘을 보탠 이웃들에게 전달된다. 스타벅스의 이동형 트레일러 ‘스:벅차’도 복지시설과 재난·재해 현장, 지역 농가 등 현장을 직접 찾아 커피와 푸드를 제공하는 방식으로 캠페인에 참여한다.



스타벅스는 캠페인 시작을 기념해 28일부터 11월2일까지 매주 월요일 대상 브루드 커피를 구매한 고객에게 무료 사이즈업 혜택도 제공한다. 스타벅스 신동우 대표이사는 “‘마이 스타 커피’ 캠페인은 스타벅스에서 경험할 수 있는, 친절하고 세심한 고객 응대, 청결한 매장 환경 등을 기반으로 더 큰 나눔의 가치를 실현하기 위해 마련한 캠페인”이라며 “이번 캠페인을 통해 고객의 커피 한 잔 한 잔에 담긴 진심이 우리 주변의 ‘스타’들에게 전해질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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