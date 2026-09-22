현대건설, 국내 첫 AI 전용 데이터센터 착공

현대건설이 2027년 하반기 운영을 목표로 국내 최초 인공지능(AI) 전용 데이터센터 건설에 본격 착수했다.



현대건설은 최근 에이아이팩토리포항피에프브이가 발주한 ‘포항 AI 데이터센터 신축공사’의 본계약을 완료하고 사전 제작 콘크리트(PC) 설치 작업을 시작했다고 21일 밝혔다.



지난 6월 착공한 포항 AI 데이터센터 신축공사는 경북 포항 남구 오천읍 광명일반산업단지에 수전 용량 40㎿ 규모의 AI 전용 데이터센터를 건립하는 프로젝트다. 기존의 범용 연산 중심 데이터센터와 달리 대규모 데이터를 실시간 분석·처리하는 AI 작업에 특화된 그래픽처리장치(GPU) 기반 고성능 데이터센터다.



엔비디아의 최신 AI 칩 ‘베라 루빈’ 기반 GPU 서버에 대응하고자 일반 클라우드 데이터센터 대비 전력 밀도가 약 10배 높은 초고집적 환경을 구현했다.



공사 기간은 16.5개월이다. 현대건설은 짧은 공기를 맞추기 위해 슬래브, 벽체, 계단 등을 포함한 구조체 전체를 PC 공법으로 사전 제작하는 방식을 국내 최초로 적용했다.

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