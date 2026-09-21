軍, 유실 지뢰 여부 등 면밀 확인… 北 매설 판명 땐 일파만파

21일 오전 서부전선인 육군 25사단 최전방부대에서 비무장지대(DMZ) 수색작전 도중 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생, 군부 3명이 다치면서 군 안팎이 술렁이고 있다. 합동참모본부는 사고 원인 조사에 나섰으나 안규백 현 국방부장관 후임으로 강신철 후보자가 지명된 과도기에 최전방 DMZ에서 발생한 인명사고라는 점에서 여파가 상당할 전망이다. 조사 결과 폭발한 지뢰가 북한제라고 판명되면 파장은 더욱 커질 수밖에 없다.

서부전선을 관할하는 육군 25사단 최전방 부대에서 21일 비무장지대(DMZ) 수색작전 중 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생해 장병 3명이 다쳤다. 사진은 경기도 파주시 서부전선 DMZ 인근에서 장병들이 지뢰 탐지 장비 등을 갖추고 수색 훈련을 하는 모습. 세계일보 자료사진

현재 군 당국은 부상자 치료와 사고 원인 파악에 집중하는 모양새다. 합참은 폭발물 잔해 등을 수거해 유엔군사령부와 함께 구체적인 사고 경위를 파악할 예정이다.



사고 당시 해당 수색부대는 DMZ 수색로 개척작전을 진행 중이었던 것으로 알려졌다. DMZ는 시간이 흐르면서 수풀이 우거지는 등 지형변화가 발생한다. 이 과정에서 기존에 있던 길이 사라지거나 새로운 통로가 생기기도 한다. 이는 DMZ 내 북한군 동향 식별에 제약을 가한다. 이를 개선하려면 수색로 개척이 필요하다.



일각에선 사고 당시 터진 지뢰가 북한제일 가능성이 제기된다. 북한은 남북 관계를 ‘적대적 두 국가’ 노선으로 규정한 이후 2024년부터 군사분계선(MDL) 북쪽 DMZ에서 지뢰 매설, 철책 및 방벽 구축 등 국경선 요새화 작업을 해오고 있다. 작업을 하면서 MDL을 침범하는 사례가 잇따랐다. 이와 관련해 국민의힘 유용원 의원은 지난 10일 국회 대정부질문에서 모 사단의 경계구역에서 북한군이 조성한 지뢰지대 등 6곳이 MDL을 10∼15m 침범했다고 지적한 바 있다.



유 의원은 이날 폭발사고 직후 국회에서 기자회견을 갖고 “당시엔 안 밝혔지만 (해당 사단은) 25사단”이라며 “정통한 소식통”을 인용, 사고 지점이 북한군이 지난해부터 올해 초 조성한 지뢰지대 인근이라고 주장했다. 이에 대해 군 당국은 북한이 국경선화 과정에서 지뢰를 매설했다고 알려진 구역과는 다소 거리가 있다는 입장인 것으로 알려졌다.

군 당국은 모든 가능성을 열어 놓고 사고 원인을 규명하겠다는 입장이다. 사고 당시 폭발한 지뢰가 북한제라면 북한군이 고의로 매설한 것인지, 폭우나 산사태 등으로 인해 사고 현장까지 떠밀려온 것인지 등을 확인해야 한다. 이는 정부와 군의 향후 대응 방향을 결정하는 핵심적 변수라는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 최전방 지역은 북한군 동향 감시를 위해 다양한 탐지 자산을 운용하므로, 군 당국은 탐지 자산의 자료와 사고 현장 조사 결과, 수거물 분석, 장병 증언 등을 종합해서 사고 원인을 파악할 방침이다.



DMZ에서 지뢰에 의한 폭발사고가 발생한 것은 지난해 11월 20일 이후 약 10개월 만이다. 당시 경기 파주시 일대 서부전선 DMZ에서 폭발사고가 발생했다. 지뢰 탐지 임무를 수행 중이던 20대 하사가 이 사고로 발목 골절 부상을 입은 것으로 알려져 있다. 북한 도발에 의한 지뢰 폭발은 2015년 8월 4일 목함지뢰 사건이 가장 최근이다. 당시 북한군은 MDL 남쪽으로 440m를 넘어와서 우리 군 감시초소(GP) 인근 추진철책의 통문에 목함지뢰를 매설했다. 이 지뢰가 터지면서 하재헌 하사(당시)가 양쪽 다리를, 김정원 하사(〃)가 오른쪽 다리를 잃었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지