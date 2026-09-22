“차세대 메모리로 AI 새로운 가능성 열겠다”

곽노정(사진) SK하이닉스 대표이사가 “메모리 없이는 인공지능(AI) 산업도 성립할 수 없다”며 신규 글로벌 생산 거점과 연구 기반을 중심으로 글로벌 반도체 시장 지배력을 보다 공고히 하겠다고 밝혔다.



21일 SK하이닉스에 따르면 곽 사장은 지난 18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라에서 열린 ‘2026 글로벌 포럼’ 기조연설에서 “AI 산업의 성장세가 지속함에 따라 AI 메모리에 대한 수요도 계속 높게 유지될 것”이라며 “HBM(고대역폭 메모리)이라는 새 이정표를 세운 것처럼 현재 준비 중인 차세대 메모리를 통해 앞으로도 AI의 새로운 가능성을 열어가겠다”고 말했다.



곽 대표는 SK하이닉스의 생산·연구 거점 확대 계획도 소개했다. 용인 클러스터와 인디애나 팹뿐 아니라 미국 내 글로벌 AI 연구개발(R&D)센터 신설을 추진하면서 기술 개발과 생산 기반을 함께 넓혀가겠다는 게 곽 대표의 설명이다.



2012년 시작된 글로벌포럼은 SK하이닉스의 기술 비전과 성장 방향을 해외 인재들에게 소개하고 글로벌 전문가들과 교류하기 위해 매년 진행되고 있다. 올해 행사에는 AI·반도체 분야 현직 전문가와 미국 주요 대학 연구진이 참석했다. SK하이닉스에서는 곽 대표와 안현 개발총괄 사장 등을 비롯해 각 기술 분야의 임원들이 참여해 AI 메모리 기술과 향후 개발 방향을 논의했다.



특히 반도체 기술 우위를 선점하기 위한 전략으로 설계와 공정·소자, 패키징, 시스템을 함께 고려하는 AI 시스템 설계도 제시됐다. ‘기술의 변곡점에서, 메모리의 다음 챕터를 열다’를 주제로 열린 패널토론에서 SK하이닉스의 김형수 DRAM설계 담당 부사장과 이재원 AI 인터페이스 담당 부사장, 이강욱 PKG(패키지)개발 담당 부사장, 김호식 메모리 시스템 리서치 담당 부사장은 “AI 발전 속도가 빨라지면서 개별 기술의 성능 개선만으로는 대응하기 어려워지고 있다”고 진단하고, 서로 다른 기술을 연결해 시스템 전체 관점에서 해법을 찾는 역량의 중요성을 강조했다. 과거 메모리 분야별로 기술을 평가 및 계획했던 방식을 시스템 전체를 함께 설계하는 방향으로 확장한다는 게 SK하이닉스의 계획이다.



SK하이닉스는 “이번 글로벌 포럼은 SK하이닉스의 기술 비전과 글로벌 성장 전략을 현재 AI 산업을 이끄는 전문가들, 미래 기술 패러다임을 좌우할 글로벌 인재들과 직접 나누는 뜻깊은 자리였다”고 평가했다.

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