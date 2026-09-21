하루 100만명 이용하는 부산 시내버스가 ‘교통안전 홍보대사’로 변신

부산 시내버스가 달리는 교통안전 홍보매체로 변신한다. 하루 평균 100만명이 이용하는 시내버스에 교통안전 메시지를 입혀 시민들이 일상에서 자연스럽게 안전수칙을 접하도록 하는 것이다.

김철준 부산시자치경찰위원장(가운데)과 김성희 부산경찰청장(오른쪽 세 번째) 등이 21일 부산 연제구 거제동 연제공용차고지에서 열린 ‘포비버스’ 출범식에서 기념촬영을 하고 있다. 부산경찰청 제공

부산경찰청은 21일 부산 연제구 거제동 연제공용차고지에서 부산시자치경찰위원회와 공동으로 ‘포비버스’ 출범식을 열고 교통안전 홍보에 나섰다고 밝혔다. 이번 사업은 부산시버스운송사업조합, 한국자산관리공사 등 관계기관과 협업을 통해 추진한다.

경찰은 기존 홍보물을 별도로 배포하는 방식에서 벗어나 시민들이 실제 이용하는 버스 자체를 교통안전 홍보매체로 활용한다는 계획이다. ‘포비버스’는 경찰(Police)과 부산버스(Busan Bus)를 합친 이름이다. 버스 외부에는 교통안전 메시지를 래핑하고, 내부에는 양보·배려운전과 보행안전수칙, ‘착!한운전’ 캠페인 등 시민 생활과 밀접한 내용을 담는다.

운영 노선은 △31번(송정~서면~모라) △81번(초읍~부산역~서대신동) △99번(회동동~시청~부전~진시장) 등 3개다. 포비버스는 올해 12월까지 운행된다.

김성희 부산경찰청장은 “교통안전은 단속이나 시설 개선만으로 완성되는 것이 아니라 시민 한 사람 한 사람의 양보와 배려에서 시작된다”며 “시민들이 일상에서 자연스럽게 교통안전의 중요성을 체감할 수 있도록 생활밀착형 홍보를 확대하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지