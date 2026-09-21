연기 보자마자 달려갔다…새벽에 16가구 깨워 인명피해 막은 공무원

건물 안에서 연기가 나고 있는 모습. 사진은 기사 내용과 무관함. 클립아트코리아

주민 대부분이 잠든 심야 시간, 미세한 이상 징후를 놓치지 않은 한 공무원의 신속한 대응이 16가구를 대형 화재 사고 위기에서 구했다.

김종성 전남광주통합특별시 서구 안전총괄과 주무관. 전남광주 서구 제공

21일 전남광주 서구에 따르면 안전총괄과 소속 김종성 주무관은 지난 1일 오후 10시 30분쯤 운동을 마치고 귀가하던 중 집 근처에서 희미한 탄내를 맡았다. 주변을 걸으며 살펴봤지만 당시에는 뚜렷한 징후를 찾지 못했다.

귀가 후에도 방심하지 않고 창밖을 주시한 김 주무관은 자정을 넘긴 다음날 오전 0시 47분쯤 ‘퍽’ 하는 소리와 함께 공동주택 3층에서 연기가 피어오르는 것을 발견했다.

김 주무관은 즉시 119에 신고한 뒤 곧바로 화재 건물로 달려갔다. 그는 각 세대의 문을 두드리고 초인종을 누르며 잠든 주민들을 건물 밖으로 대피시켰다.

불이 난 건물은 1983년 준공된 노후 공동주택으로 총 16세대가 거주하고 있었다. 당시 3층 내부에서 발생한 불이 4층으로 번지고 있어서, 초기 발견과 대응이 늦어졌다면 자칫 대형 사고로 이어질 수 있는 상황이었다.

대피가 끝난 뒤에도 현장을 지킨 김 주무관은 출동한 소방차량의 진입을 돕고, 소방대원들에게 발화 지점과 현장 상황을 안내했다. 이 같은 초기 대처 덕분에 인명피해 없이 화재가 진압됐다.

광주 서부경찰서는 신속한 초기 대응으로 대형 인명피해를 예방한 김 주무관에게 감사장을 수여할 예정이다.

김이강 서구청장은 “위험 신호를 놓치지 않고 주민 대피까지 이끈 신속한 초기 대응이 대형 사고로 이어질 수 있었던 상황을 막았다”며 “주민의 생명과 안전을 최우선에 두고 위기 상황에서 신속하게 대응할 수 있는 현장 중심의 안전행정을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

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