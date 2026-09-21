김윤아 "폭력적인 아버지 밑에서 자랐다…숨길 일 아냐"

가수 김윤아가 어린 시절 겪은 가정 내 폭력에 대해 밝혔다.

20일 방송된 EBS 다큐멘터리 시리즈 '시대목격' 7회에서는 김윤아의 음악 활동과 삶을 조명했다.

김윤아는 자우림의 데뷔 과정과 대표곡에 얽힌 이야기를 전했다. 영화 '꽃을 든 남자' OST '헤이,헤이,헤이(Hey, Hey, Hey)'로 데뷔하게 된 과정을 떠올리며 "사람들이 좋아할 것 같은 음악이 전혀 아니었다. 그걸 신선하다고 좋아해 주신 게 너무 신기했다"고 말했다.

자우림의 대표곡 '일탈'에 대해서는 사람들이 듣고 싶어 할 이야기를 생각하며 만든 곡이라고 설명했다. 당시 1집 타이틀곡으로 준비했지만 가사가 사회적 불안과 혼란을 야기할 수 있다는 이유로 방송 부적격 판정을 받았다고 했다.

김윤아는 어린 시절 폭력적인 아버지 밑에서 자랐다고도 밝혔다.

그는 "제 경험이 부끄럽거나 숨겨야 할 거라 생각하지 않는다. 오히려 많은 분들에게 알려 피해자들에게 이야기하고 싶다"고 말했다.

김윤아는 솔로 앨범과 자우림의 곡을 통해 개인의 고통뿐 아니라 사회적 고통에 대해서도 노래해왔다고 설명했다.

방송에는 후배 여성 뮤지션들이 김윤아의 활동에 대해 이야기하는 모습도 담겼다. 이랑은 "중년 여성 아티스트라는 게 너무 귀한 위치"라고 말했고, 선우정아는 "활동을 유지하는 여성 뮤지션이 굉장히 적다"고 했다.

방송 말미 김윤아는 어린 시절의 자신에게 "조금만 지나면 20대에 독립할 수 있고, 네가 좋아하는 일을 평생 할 수 있을 거라고 말해주고 싶다"며 "버티라는 의미라기보다 희망을 주고 싶다"고 말했다.

<뉴시스>

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