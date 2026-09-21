마무트, 2026 FW 경량 다운 컬렉션 공개

마무트 26FW 캠페인 화보. '루프틱’ 구스 다운 자켓을 착용한 모습(사진 제공: 마무트)

크리스에프앤씨(대표 우진석)가 운영하는 스위스 프리미엄 아웃도어 브랜드 마무트(MAMMUT)가 2026년 FW(가을ㆍ겨울) 시즌 캠페인과 경량 다운 컬렉션을 공개했다.

이번 컬렉션은 산에서 출발한 마무트의 알파인 헤리티지와 제품 기술을 바탕으로 경량성과 활동성을 중심으로 구성됐다. ‘ABSOLUTE LIGHT’를 콘셉트로 무게와 부피를 줄이고 가벼운 착용감과 보온성을 고려한 경량 다운 제품을 선보였다.

컬렉션에는 내구성이 우수한 구스 다운 충전재를 적용했다. 몸을 유연하게 감싸는 착용감을 고려했으며, 마무트의 등고선 퀼팅을 비롯해 곡선형 라인 등 다양한 퀼팅 디자인을 적용했다. 핏 역시 레귤러 핏부터 릴렉스 핏까지 구성했다.

마무트 26FW 캠페인 화보. ‘에어로라이트’ 경량 다운 자켓을 착용한 모습(사진 제공: 마무트)

시즌 캠페인은 거친 산악 지형을 배경으로 브랜드의 알파인 헤리티지를 표현했다. 광활한 자연환경과 대비되는 인물 중심의 구도와 스타일링을 활용해 캠페인을 구성했다. 산에서 출발한 기술은 유지하면서 이를 보여주는 방식에 변화를 줬다는 게 회사 측의 설명이다.

대표 제품인 ‘루프틱(LUFTIG)’은 알파인 지형을 형상화한 등고선 퀼팅을 적용한 경량 구스 다운 자켓이다. 남성용과 여성용으로 출시되며, 야외 활동을 고려한 기능을 제품에 적용했다. 발수 처리한 90:10 구스 다운 충전재 ‘드라이 다운(DRY DOWN)’을 사용해 습한 환경을 고려한 보온 설계를 적용했다.

루프틱에는 다운이 한쪽으로 몰리는 것을 방지하는 스티치스루(Stitch-through) 구조가 적용됐다. 소매 안쪽에는 입체적으로 회전 분량을 더한 패턴을 적용해 스틱을 잡거나 팔을 크게 움직일 때의 움직임을 고려했다. 자켓을 자체 포켓에 접어 넣을 수 있는 ‘이지 패커블(EASY TO PACK)’ 기능도 적용해 휴대와 수납이 가능하도록 했다.

남성용 ‘에어로라이트(AERO LIGHT)’는 움직임을 고려한 구조적 퀼팅과 여유 있는 릴렉스 핏을 적용한 경량 다운 자켓이다. 초가을에는 아우터로, 한겨울에는 미드레이어로 활용할 수 있다. 발수 처리한 90:10 구스 다운과 스티치스루 구조를 적용했으며, 자체 포켓에 제품을 접어 넣는 패커블 기능도 갖췄다.

여성용 ‘그레이디언트(GRADIENT)’는 여성 전용 곡선형 퀼팅과 릴렉스 핏으로 구성했다. 발수 처리한 90:10 구스 다운과 스티치스루 구조를 적용했으며, 입체적인 후드와 밑단 스트링을 더해 착용 목적에 따라 핏을 조절할 수 있도록 했다.

마무트는 9월 10일부터 10월 21일까지 롯데월드몰 지하 1층에서 ‘ABSOLUTE LIGHT’를 주제로 팝업스토어도 운영한다. 팝업스토어에서는 루프틱과 에어로라이트, 그레이디언트 등 2026 FW 시즌 경량 다운 라인업을 전시한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지