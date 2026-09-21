국토위, 홍지선 장관 후보 청문보고서 채택…국힘 '부적격' 의견

국회 국토교통위원회는 21일 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다.

국토위는 이날 전체회의를 열고 여야 합의로 인사청문경과보고서 채택 안건을 의결했다. 보고서에 더불어민주당은 적격, 국민의힘은 부적격 의견을 각각 병기했다.

홍지선 국토교통부 장관 후보자.

국토위원장인 국민의힘 유의동 의원은 "경기도 핵심 보직을 두루 거쳤고, 국토부 제2차관으로서 직무를 수행한 경험을 갖고 있어 높은 이해도와 현장 경험 및 전문성을 바탕으로 장관의 역할을 충실히 수행할 것으로 보인다"며 적격 의견을 소개했다.

다만 "후보자의 자료 제출이 부실하고 대통령과의 인연을 통한 초고속 승진 인사로서 원칙과 소신대로 정책을 추진하기 어려울 것이며, 후보자가 역점적으로 추진했던 정책 등의 실패 사례를 볼 때 장관으로서의 역량이 부족하다는 부적격 의견을 함께 반영했다"고 밝혔다.

앞서 국토위는 지난 16일 홍 후보자에 대한 인사청문회를 실시했다.

인사청문회에서는 홍 후보자의 서울 구로구 아파트 보유 내역과 이재명 정부의 부동산 정책 평가 등을 두고 여야 간 공방이 벌어졌다.

홍 후보자는 논란이 된 지난해 주택 매입 배경에 대해선 '시세 차익 목적이 아닌 전세계약 만료에 따른 실수요'라는 취지로 해명했다.

이재명 정부 부동산 정책과 관련해선 "공공과 민간 역량을 총동원해 국민이 원하는 곳에 시장이 충분하다고 느낄 때까지 주택 공급을 신속 추진하겠다"고 말했다.

한편 국토위는 국정감사 일정과 증·참고인 명단 등 국정감사 계획과 관련해선 오는 30일 전체회의를 열고 확정하기로 했다.

<연합>

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