韓총리 "AI허브, 공정·투명하게 최적입지 선정…차질없이 준비"

(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 한성숙 국무총리가 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1회 글로벌 인공지능(AI) 허브 추진위원회 회의에서 발언하고 있다. 2026.9.21 jeong@yna.co.kr

한성숙 국무총리는 21일 "정부는 전담 지원 체계를 조속히 안착시키고, 공정하고 투명한 절차를 통해 최적의 입지를 선정하는 등 글로벌 AI(인공지능) 허브의 출범을 차질 없이 준비하겠다"고 밝혔다



한 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 '제1차 글로벌 AI 허브 추진위원회' 회의 모두발언에서 "이제 선언을 넘어 실행의 시간이 다가왔다"며 이같이 말했다.



그러면서 "앞으로 정부는 참여 국제기구와 협력 사업을 구체화하고, 국내 산학연의 AI 역량을 연계해서 글로벌 현안 해결에 실질적으로 기여할 수 있도록 지원하겠다"고 약속했다.



정부는 이를 위해 'AI 허브 유치위원회'를 '추진위원회'로 전환했으며, 추진위의 지원단 구성을 위한 행정 절차도 마무리했다.



민원기 전 한국뉴욕주립대 총장이 추진위 민간 공동위원장을 맡는다.



정부는 내년 허브 개소를 목표로 내달 중 공청회 등을 통한 의견 수렴 과정을 거쳐 후보지 공모·평가를 진행할 계획이다.



한 총리는 "정부는 국민 누구나 AI의 혜택을 공평하게 누릴 수 있는 AI 기본 사회 구현을 최우선 과제로 추진하고 있는 상황"이라며 "인간 중심의 글로벌 AI 기본 사회 비전을 국제사회에 제시하고 있다"고 소개했다.



이어 "글로벌 AI 허브는 대한민국이 지향하는 글로벌 AI 기본사회 실현을 위한 정책의 핵심이고 전방위적인 핵심 플랫폼이 될 것"이라며 "우리가 가진 AI 역량을 바탕으로 글로벌 파트너들과 협업하고, 기후와 보건, 식량 등 인류 공동의 과제 해결에 기여"할 수 있을 것이라고 강조했다.



글로벌 AI 허브는 대한민국에 조성되는 범지구적 AI 협력 플랫폼으로, 국제기구와 각국 정부, 학계·연구기관, 공익단체 등이 참여해 AI 기술과 인프라를 공동 활용하고 글로벌 현안 해결을 위한 협력 체계를 구축하는 것이 핵심이다.



지난 5월 정부는 9개 국제기구와 5개 다자개발은행이 참여한 가운데 글로벌 AI 허브 비전 선포식을 열고 협력을 약속한 바 있다.

<연합>

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