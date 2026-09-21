[속보] 서부전선 DMZ서 폭발 사고... 3명 부상

서부전선을 관할하는 육군 25사단 최전방 부대에서 21일 폭발로 추정되는 사고가 발생했다.

합동참모본부 제공

합동참모본부에 따르면, 21일 오전 서부전선 비무장지대(DMZ) 군사분계선(MDL) 이남 지점에서 작전을 수행하던 우리 군 간부 3명이 미상 폭발로 부상을 입었다.

합참은 간부 2명을 응급헬기로 긴급후송했으며, 간부 1명은 육로로 이동 후 헬기로 후송할 예정이라고 밝혔다.

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