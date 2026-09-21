“노래가 뭔지도 모르면서”…심수봉, 17세 김다현 공개 비판 논란

가수 심수봉이 후배 가수 김다현의 무대를 공개적으로 비판해 논란이 일고 있다.

논란은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 ‘제10회 진안고원 트로트페스티벌’에서 시작됐다. 이날 김다현이 먼저 무대에 올라 공연한 뒤 심수봉이 무대에 올랐다. 심수봉은 자신의 대표곡을 두 곡 부른 뒤 돌연 앞서 공연한 김다현을 언급했다.

심수봉은 “저 앞에 노래 부른 여자”라고 김다현을 지칭한 뒤 “지금 내 머리를 어지럽게 만들었다. 여기 혹시 그 매니저가 와 있냐”고 말했다. 이어 “노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다”며 김다현의 공연을 강하게 비판했다.

가수 심수봉(왼쪽), 김다현. MBN ‘김주하의 데이앤나잇’·현컴퍼니

이어 행사 관계자를 향해 “내 앞에 저 선수 앞으로 내보내지 말아 달라. 어지러워서 쓰러지게 생겼다”면서 “노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해봐야 한다. 찾아오신 분들을 위로해주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다”라고 강조했다. 이후에는 “너무 힘들어서 할 수 없이 여러분께 고백한다. 용서해 달라. 죄송하다”고 덧붙였다.

이날 심수봉이 구체적으로 김다현의 어떤 부분을 문제 삼았는지는 확인되지 않았다. 당시 김다현은 별다른 무대 사고 없이 공연을 마친 것으로 알려졌다. 심수봉 역시 자신의 발언에서 특정 선곡이나 가창 기술 등을 구체적으로 지적하지는 않았다.

행사 직후 해당 무대 현장이 담긴 영상이 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산, 논란이 커졌다. “자기만의 세계에 갇혀 사는 것 같다”, “관객 앞에서 할 말이 아니다”, “공개적인 자리에서 후배를 저렇게 망신 주는 건 문제가 있다”는 등 대체로 심수봉에게 비판적인 반응이 이어지고 있다.

한편 ‘청학동 훈장’으로 알려진 김봉곤의 딸 김다현은 올해 17세로 어린 나이부터 트로트 경연 프로그램을 통해 이름을 알렸다. 그는 MBN ‘보이스트롯’에서 준우승을 차지했고, TV조선 ‘미스트롯2’와 MBN ‘현역가왕’ 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔다. ‘현역가왕’에서는 최종 3위에 올랐다.

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