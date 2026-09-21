[포토] 파라다이스그룹, 2026 추석맞이 '효(孝)드림' 봉사활동

파라다이스그룹이 추석을 앞두고 서울·인천·부산에서 올해로 13년째를 맞은 ‘효(孝)드림’ 나눔 활동을 펼쳤다.

2014년 시작된 ‘효드림’은 파라다이스의 주요 사업장이 위치한 지역사회와 꾸준히 소통하며 상생과 나눔의 가치를 실천해 온 대표적인 사회공헌 활동이다. 매년 설과 추석을 맞아 그룹 및 계열사 임직원들이 자발적으로 봉사단에 참여해 지역 이웃들과 따뜻한 마음을 나누고 있다. 올해 추석에는 서울·인천·부산 3개 지역에서 총 550가정을 대상으로 명절 선물과 특식을 나눴다.

‘효(孝)드림’ 봉사단은 지난 17일 인천 영종구 장애인복지관을 찾아 지역 내 고령 장애 어르신 등 150가정에 추석 선물을 전달했다. 임직원들은 직접 선물을 전하며 어르신들의 안부를 묻고 이야기를 나누는 등 따뜻한 교류의 시간도 가졌다.

같은 날 부산 해운대구 운봉종합사회복지관에서도 150가정을 대상으로 명절 선물 나눔을 진행했다. 임직원들은 복지관과 함께 지역 이웃들에게 준비한 선물을 전달하고 명절 인사를 건네며 나눔의 마음을 전했다.

부산 해운대구 반송동에 거주하는 이점순(77세)씨는 “명절마다 잊지 않고 찾아와 안부를 물어줘 반갑고 고맙다”며 “이번 추석도 따뜻한 마음으로 보낼 수 있을 것 같다”고 말했다.

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