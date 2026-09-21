핑클, 21년 만에 완전체로 돌아온다…“지속적인 활동 준비”

젬스톤이앤엠 제공

1세대 대표 걸그룹 핑클(Fin.K.L)이 21년 만에 완전체 활동에 나선다.

21일 핑클의 완전체 활동을 기획·운영하는 젬스톤이앤엠에 따르면 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버는 최근 핑클의 완전체 활동 재개에 뜻을 모으고 본격적인 준비에 돌입했다.

핑클이 단발성 프로젝트가 아닌 팀 이름을 내걸고 지속적인 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 ‘포에버 핑클’(Forever Fin.K.L) 이후 21년 만이다.

앞서 핑클은 2019년 JTBC 예능 프로그램 ‘캠핑클럽’을 통해 네 멤버가 14년 만에 다시 한자리에 모였다.

당시 신곡 ‘남아있는 노래처럼’을 발표하며 음원 차트 정상에 오르는 등 여전한 화제성을 입증했다.

젬스톤이앤엠 측은 핑클이 단발성 만남을 넘어 팀의 이름으로 지속적인 활동을 이어가기 위한 새로운 출발에 나선다고 밝혔다.

젬스톤이앤엠은 “오랜 세월 변함없이 핑클을 기다리고 응원해 준 팬들에게 새로운 추억과 감동을 선사할 수 있도록 다채로운 활동을 순차적으로 공개하겠다”고 전했다.

1998년 데뷔한 핑클은 '블루 레인'(Blue Rain), '내 남자친구에게', '영원한 사랑' 등 많은 히트곡을 탄생시키며 당시 가요계를 대표하는 걸그룹으로 사랑받았다.

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