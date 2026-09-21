AI 안경 사고 지하철 타고 즉시 환급까지…중국 여행이 달라졌다

사진 제공=CMG

중국 여행을 가면 현금도, 교통카드도, 현지 계좌도 필요 없다. 자국에서 쓰던 카드 하나로 지하철을 타고 밥을 먹고 면세점에서 쇼핑까지 한다. 중국을 찾는 외국인 관광객들이 달라진 여행 환경을 몸으로 체감하고 있다.

올해 1~7월 외국인의 중국 내 소비 금액은 2636억 위안으로 전년 동기 대비 27.8% 증가했다. 세금 환급을 이용한 외국인 관광객 수는 3배 이상 급증했다. 유럽 폭염이 이어진 올여름에는 '차이나 쿨(China Cool)'이 해외 소셜 플랫폼에서 화제가 됐다. 입경 관광객 상위 20개국 중 유럽 국가가 30%를 차지했고 관련 주문량은 전년 동기 대비 275% 증가했으며 입장권 주문량은 20배 이상 뛰었다. 신장(新疆) 이닝(伊寧)과 시짱(西藏) 린즈(林芝) 같은 소도시를 찾는 외국인도 6배 이상 늘었다.

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관광객들의 쇼핑 목록도 달라졌다. 면세점 명품이나 화장품 대신 폴더블폰, AI 안경, 스마트 밴드 같은 중국 토종 브랜드 스마트 기기가 인기 쇼핑 아이템으로 떠올랐다. 해외에서는 구하기 어렵고 가격 경쟁력도 높다는 입소문이 퍼지면서 '테크 기념품'을 사러 중국을 찾는 관광객도 늘고 있다.

교통 문제나 현금을 환전하거나 전용 교통카드를 구매해야 했던 번거로움이 사라지고 있다. 선전(深圳) 지하철은 17개 노선 432개 역 1만1000여 개 개찰구 전체에서 외국인 카드 비접촉 결제를 지원한다. 200여 개국에서 발급된 카드라면 그냥 단말기에 대기만 하면 개찰구가 열린다. Apple Pay에 카드를 등록해 휴대폰으로 결제하는 것도 가능하다. 중국에서 장기 근무 중인 호주인 시저는 "휴대폰 카드 등록 과정이 매끄러웠고 모든 것이 편리했다"고 말했다. 홍콩에서 온 관광객들도 "예전에는 전용 카드를 사야 했는데 이제는 휴대폰만 대면 된다"고 입을 모았다.

쇼핑 후 세금 환급도 간편해졌다. 소액 추출 검사제와 무서류 절차가 도입돼 예전처럼 긴 줄을 서서 서류를 작성할 필요가 없다. 베이징에는 최초의 온라인 세금 환급 매장이 생겼고 광저우(廣州)·충칭(重慶)·청두(成都) 등에는 물건을 산 자리에서 바로 환급받는 '즉시 구매, 즉시 환급' 지점이 운영되고 있다. 선전에는 2500개 이상의 세금 환급 매장과 1000개 이상의 즉시 환급 매장이 있다.

결제 인프라는 도시 구석구석으로 확산되고 있다. 선전에서 외국인 카드를 받는 가맹점은 4만1000곳, POS 단말기는 5만1000대에 달한다. 호텔·식당·면세점·공항 터미널 어디서든 외국인 카드와 해외 전자지갑 결제가 된다. 중국 공상은행 선전시 지점 류카이(劉凱) 매니저는 "앱에서 신원 확인만 하면 외국인 카드 등록이 끝나고 현지 계좌를 만들 필요도 없다"고 설명했다. 올해 1~7월 선전에서 외국인의 비현금 결제 거래는 1억2400만 건, 금액은 182억2200만 위안으로 전년 동기 대비 각각 19.3%와 27.7% 늘었다.

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