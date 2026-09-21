신세계사이먼, 추석 맞아 ‘홀리데이 메가 딜’… 낙화놀이·최대 70% 할인

신세계사이먼이 추석 연휴를 맞아 오는 27일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 ‘홀리데이 메가 딜’을 진행한다고 21일 밝혔다. 브랜드 할인 행사와 함께 낙화놀이, 한국민속촌 공연 등 전통문화 콘텐츠를 선보인다.

여주 프리미엄 아울렛에서는 25일 한국민속촌과 함께 소리 한마당, 전통 부채춤, 진도북춤 등을 선보인다. 저녁에는 타악과 전통무용, LED 연출을 결합한 한국민속촌 야간 공연 ‘연분’이 열린다.

시흥 프리미엄 아울렛은 26일 센트럴가든 일대에서 전통 ‘낙화놀이’를 진행한다. 고객이 직접 참여하는 소원지 작성 행사와 한국민속촌 국악 공연도 함께 마련한다.

파주와 부산에서는 국가무형유산 공연과 체험 프로그램이 열린다. 파주는 26~27일 양주별산대놀이 공연과 탈 만들기 체험을, 부산은 25~26일 동래야류 공연과 전통의상 체험을 각각 진행한다.

쇼핑 할인 행사도 병행한다. 전 점에서 35개 골프 브랜드가 참여하는 ‘슈퍼 골프 페스타’를 열어 추가 할인 혜택을 제공하고, 구매 금액에 따라 10% 상당의 신세계상품권을 증정한다.

점포별로 사우스케이프와 타미힐피거, 뉴발란스, 라코스테 등 브랜드 특설행사를 통해 일부 품목을 최대 70% 할인 판매한다. 골든듀와 로제도르는 신상품을 포함한 전 품목에 추가 20% 할인 혜택을 제공한다.

신세계사이먼 관계자는 “추석을 맞아 쇼핑과 함께 전통문화 공연과 체험을 즐길 수 있는 콘텐츠를 마련했다”고 말했다.

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