CJ웰케어·서흥헬스케어, 글로벌 건기식 시장 공략 맞손

CJ웰케어가 서흥헬스케어와 손잡고 글로벌 건강기능식품 시장 공략에 나선다.

CJ웰케어는 지난 18일 서흥헬스케어와 글로벌 건강기능식품 시장 진출 및 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 해외 현지 시장에 맞는 건강기능식품을 공동 개발·생산하고 글로벌 판매 확대를 추진한다. 해외 시장 동향과 소비자 수요, 트렌드 관련 정보를 공유하는 한편 국가별 수입 통관 및 허가 기준을 고려한 원료 규격과 배합비, 제형, 제조기술 등을 활용해 수출형 신제품을 개발할 계획이다.

CJ웰케어는 상품 기획과 마케팅, 해외 유통망 확대를 맡는다. 서흥헬스케어는 건강기능식품 제조 기술과 생산 역량을 활용해 국가별 규제에 맞는 수출 특화 제품 개발과 생산을 담당한다.

CJ웰케어는 유산균 브랜드 ‘바이오코어’를 비롯해 이너뷰티 브랜드 ‘이너비’, 전통 소재 기반 ‘한뿌리’와 ‘제일건강원’, 나이트 웰니스 브랜드 ‘멜라메이트’, 남성 전립선 건강 브랜드 ‘전립소’ 등을 운영하고 있다. 최근에는 장내 미생물 관련 기술을 접목한 웰니스 브랜드 ‘맥플랜’도 선보였다.

양사는 CJ웰케어가 보유한 브랜드 운영 및 글로벌 시장 분석 역량과 서흥헬스케어의 제조·기술 경쟁력을 결합해 해외 사업을 확대한다는 방침이다.

CJ웰케어 관계자는 “상품 기획·마케팅 노하우와 서흥헬스케어의 제조 기술력을 결합해 시너지를 낼 것”이라며 “현지화 전략과 제품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 건강기능식품 시장에서 입지를 확대하겠다”고 말했다.

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