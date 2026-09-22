계기판·블랙박스·내비 99점 ‘찰칵’… 자동차보험 갱신 때 30만 원 깎는 법

자동차보험 만기를 두 달여 앞두고 스마트폰과 차량 계기판을 확인해 보험료를 대폭 낮추는 알뜰 운전자들이 늘고 있다. 안전운전 점수 선할인, 주행거리 사후 환급, 블랙박스 장착 등 ‘3대 할인 특약’만 제대로 챙겨도 100만 원 안팎이던 1년 자동차보험료를 30만 원 이상 줄일 수 있어서다.

자동차보험 만기를 두 달여 앞두고 가입자에게 발송된 모바일 갱신 안내 메시지. 독자 제공

◆ 내비 운전점수 ‘99점’… 가입 즉시 최대 16% 선할인

직장인 차주 A씨는 최근 가입 중인 손해보험사로부터 오는 2026년 11월 28일 보험 만기를 알리는 안내 문자를 받았다. 만기까지 남은 시간은 약 2개월 남짓이다. A씨가 가장 먼저 확인한 것은 모바일 내비게이션 앱의 안전운전 점수다.

A씨의 최근 6개월 주행 점수는 99점이다. 1417.8km를 주행하는 동안 과속거리 0m, 급가속 0회, 급감속 0회를 기록해 전체 운전자 중 상위 28% 수준을 기록했다.

국내 주요 손해보험사는 모바일 내비게이션 안전운전 점수가 기준치(통상 80점 안팎)를 넘기면 보험료를 최소 5%에서 최대 16% 이상 즉시 깎아주는 ‘안전운전(UBI) 특약’을 운영 중이다. 1년 자동차보험료로 100만 원 안팎을 부담하는 차주라면 이 특약 하나만으로 10만~16만 원가량을 가입 단계에서 즉시 감면받는 셈이다.

모바일 내비게이션 안전운전 점수 화면. 상위권 점수를 유지하면 주요 손해보험사 UBI 특약을 통해 두 자릿수 할인율을 적용받을 수 있다. UBI(Usage-Based Insurance) 특약은 운전자의 실제 운전 습관이나 주행 패턴을 데이터로 측정해, 안전하게 운전할수록 보험료를 깎아주는 ‘운전습관 연계 보험 특약’이다.

◆ 블랙박스 장착으로 1~5% 추가 감면… ‘사고 입증’ 혜택

운전점수 확인에 이어 블랙박스 특약도 필수 점검 대상이다. 차량 전면에 2채널 블랙박스가 상시 설치되어 정상 작동 중인 사진을 보험사에 등록하면 보험료의 1~5%가 추가 감면된다.

블랙박스는 사고 발생 시 과실 비율 산정과 사고 원인 조사가 수월해져 손보사들의 손해율 관리에 직결되는 장치다. 대부분의 다이렉트 자동차보험사에서 기본 선택 항목으로 제공되며, 사진 등록 절차만 거치면 심사 후 즉시 반영된다.

차량 전면 유리에 장착되어 작동 중인 2채널 블랙박스. 장착 사진을 인증하면 통상 1~5%의 추가 보험료 감면을 받을 수 있다. 게티이미지뱅크



◆ ‘계기판 찰칵’ 마일리지 환급… 평균 환급액 ‘10만 7000원’

가장 환급 체감액이 큰 항목은 ‘주행거리(마일리지) 특약’이다. 1년간 실제로 주행한 거리에 따라 만기 시점에 납부한 보험료의 일정 비율을 현금으로 돌려받거나 차기 보험료에서 자동 차감받는다.

금융감독원이 발표한 자동차보험 마일리지 특약 운영 현황 자료에 따르면, 만기 도래 계약자 중 주행거리 요건을 충족해 실제 보험료를 돌려받은 가입자 비율은 약 68%로 집계됐다. 이들이 돌려받은 1인당 평균 환급액은 10만 7000원에 달했다. 10명 중 7명 가까이가 주행거리 인증만으로 10만 원이 넘는 목돈을 돌려받은 셈이다.

A씨의 디지털 계기판 기준 연간 주행거리는 약 4212km 수준이다. 손해보험업계는 연간 주행거리가 3000~5000km 이하인 경우 납부 보험료의 20%에서 최대 30% 안팎을 정산해 환급한다. 대중교통 이용이 잦거나 주말 위주로 차량을 운행하는 알뜰 차주일수록 돌려받는 현금 액수는 더욱 커진다.

누적 주행거리와 구간 거리가 선명하게 표시된 차량 계기판. 연간 주행거리가 5000km 이하일 경우 마일리지 특약을 통해 최대 20~30%대 보험료 환급이 가능하다.독자 제공

◆ 만기 60일 전이 ‘골든타임’… 최소 주행거리와 번호판 확인 필수

전문가들은 보험 갱신 안내를 받는 만기 60일 전을 할인 조건을 최종 정리하는 골든타임으로 꼽는다.

우선 안전운전 특약은 높은 점수뿐 아니라 보험사별 최소 누적 주행거리(직전 6개월 500~1000km 이상) 요건을 동시에 충족해야 한다. 평소 내비게이션을 켜지 않고 주행했거나 주행거리가 미달하면 혜택에서 제외될 수 있다. 최근에는 운전점수 조회 기간이 13개월까지 늘어난 만큼 꾸준한 정속 주행 관리가 요구된다.

마일리지 특약 환급 신청 시 주의점도 있다. 계기판의 누적 주행거리 숫자와 차량 번호판이 보이도록 촬영해 등록해야 심사 반려를 막을 수 있다.

손해보험업계 관계자는 “마일리지 특약은 자동 가입되어도 계기판 사진을 제출하지 않으면 한 푼도 돌려받지 못한다”라며 “만기 안내를 받은 직후 계기판과 블랙박스 사진을 미리 확보하고 안전운전 점수를 채우는 것이 보험료를 아끼는 가장 확실한 지름길”이라고 조언했다.

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