‘생필품 사려고 빚낸다’…아르헨 국민, ‘생계형 대출’이 가계 경제 버팀목

아르헨티나의 수도 부에노스아이레스의 시내에 위치한 잡화상점이 폐업을 예고하면서 50% 세일로 원가에 판매한다고 적어놓았다(기사와 직접적인 관계없음). 연합뉴스

아르헨티나에서 가계의 자금 사정이 악화하면서 최근 6개월 사이 10명 중 6명이 대출을 받거나 빚을 낸 것으로 나타났다.

대출금의 상당 부분이 식료품과 의료비, 공공요금 등 생계에 필요한 지출에 사용된 가운데 월소득이 한 달을 버티지 못하는 가구도 적지 않았다.

20일(현지시간) 아르헨티나 경제매체 암비토가 센트릭스 컨설팅의 여론조사를 인용해 보도한 내용에 따르면 응답자의 60.2%가 최근 6개월간 대출을 받거나 부채를 졌다고 답했다.

대출을 이용한 이유를 보면 생계성 지출이 대부분을 차지했다. 55.6%는 식료품과 의료비를 충당하기 위해 돈을 빌렸고, 20.4%는 공공요금과 서비스 비용을 내기 위해 대출을 이용했다. 두 항목을 합치면 전체 대출 이유의 76%에 달한다.

가계의 현금 흐름도 빠듯했다. 응답자의 65%는 매달 20일 이전에 소득이 모두 소진된다고 답했고, 44.4%는 15일을 넘기지 못한다고 밝혔다. 12.2%는 월초 5일 이전에 돈이 떨어진다고 답했다. 반면 월말까지 소득으로 생활할 수 있다고 답한 비율은 22.9%에 그쳤다.

소득 수준이 낮을수록 상황은 더 어려웠다. 저소득층의 87.6%가 20일 이전에 소득을 모두 소진한다고 답했으며, 최근 6개월간 대출이나 부채를 이용한 비율도 70.2%로 전체 평균을 웃돌았다. 18~39세 청년층의 대출 이용 비율 역시 67.1%로 나타났다.

대출금의 용도에서도 계층별 차이가 나타났다. 저소득층 대출 이용자의 85% 이상은 식료품과 의료비, 공공요금 및 서비스 비용 등 기본적인 생활비를 충당하는 데 돈을 쓴 것으로 조사됐다. 반면 고소득층에서는 내구재 구매 등 상대적으로 다른 용도의 대출 비중이 높았다.

경제 상황에 대한 관심사도 물가 자체보다 소득과 고용에 집중됐다. 소득·임금을 주요 우려 사항으로 꼽은 응답이 50.1%로 가장 많았고 경제적 불확실성이 49.8%, 실업이 40.9%로 뒤를 이었다. 인플레이션을 주요 우려 사항으로 꼽은 응답은 12.7%로 조사 항목 가운데 가장 낮았다.

임금이 물가를 따라가지 못한다는 인식도 강했다. 응답자의 81.2%는 자신의 임금이 물가상승률을 웃돌지 못한다고 답했고, 65.8%는 아르헨티나 국립통계청(INDEC)이 발표하는 공식 물가지수가 자신이 체감하는 물가 상승을 충분히 반영하지 못한다고 답했다.

실제 공식 통계상 물가 상승률은 과거보다 크게 낮아진 상태다. INDEC에 따르면 2026년 8월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 1.7% 상승했고, 전년 동월 대비로는 33.5% 올랐다. 올해 들어 8월까지 누적 상승률은 21.3%다.

그러나 물가 상승률이 둔화하는 것과 가계의 구매력이 회복되는 것은 별개의 문제다. 이번 조사에서는 현재 가계가 체감하는 경제적 부담이 단순히 물가 상승폭보다는 소득으로 기본적인 생활비를 감당할 수 있는지 여부와 밀접하게 연결돼 있는 것으로 나타났다.

국가 경제 상황을 ‘나쁘다’ 또는 ‘매우 나쁘다’고 평가한 응답자는 59.4%로, 7월의 61.8%보다 소폭 낮아졌다. 경제 상황에 대한 부정적 평가가 다소 완화됐지만 여전히 절반을 크게 웃도는 수준이다.

이번 조사는 센트릭스 컨설팅이 8월 25일부터 31일까지 아르헨티나 전국에서 1466명을 대상으로 실시했다. 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±2.1%다.

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