전남광주 글로컬 교육 비전, 미국 현지서 빛났다

전남광주통합특별시교육청의 선진 글로컬 교육정책과 K-에듀의 미래 비전이 미국 현지 대표 한국문화 축제에서 대대적으로 소개되며 큰 호응을 얻었다.

21일 전남광주특별시교육청에 따르면 전남광주글로컬 K-에듀센터는 지난 19~20일 미국 조지아주 둘루스에서 열린 ‘애틀랜타 코리안페스티벌’에 참가해 글로컬 교육정책 홍보 부스 및 한국문화 체험 프로그램을 성황리에 운영했다.

전남광주글로컬 K-에듀센터가 19~20일 미국 조지아주 둘루스에서 열린 ‘애틀랜타 코리안페스티벌’에 참가해 글로컬 교육 정책·한국문화 홍보 부스를 운영했다. 사진은 K-에듀센터 체험 부스에 참가한 한 가족. 전남광주시교육청 제공

애틀랜타 코리안페스티벌은 매년 10만명 이상의 방문객이 찾는 미국 동남부 지역의 대표적인 한국문화 축제다. 전통문화와 미식, K-POP 등 다채로운 콘텐츠를 매개로 현지 한인 사회와 주민들이 함께 어울리는 교류의 장으로 꼽힌다.

K-에듀센터는 이번 행사에서 전남광주교육이 추진하는 글로컬 교육의 기본 방향과 국제교육 교류, 글로컬 인재 양성, 해외 대학·한인단체와의 협력 네트워크 등 핵심 정책을 집중적으로 소개했다. 아울러 무궁화와 태극기 문양을 활용한 페이스페인팅 체험 부스를 마련해 현지 어린이와 청소년 방문객들의 자연스러운 참여와 한국 문화에 대한 관심을 이끌어냈다.

구용혁 시교육청 체육건강과장은 “글로컬 교육은 지역의 교육적 가치를 세계와 연결하고, 세계의 다양한 경험을 다시 우리 교육에 담아내는 과정”이라며 “이번 코리안페스티벌을 계기로 미국 현지에 전남광주교육의 우수성을 알리고 지역과 세계가 교육·문화로 소통하는 기회를 계속 확대하겠다”고 밝혔다.

한편, 전남광주글로컬 K-에듀센터는 미국 앨라배마주 트로이대학교를 거점으로 국제교육 교류, 글로컬 인재 양성, 해외 대학과의 교육협력 및 글로벌 교육정책 연구 등을 왕성하게 추진하고 있다.

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