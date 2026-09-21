채정안·이지혜, 26년 전 방송국 화장실 첫 만남 회상

배우 채정안과 가수 이지혜가 26년 전 첫 만남을 떠올렸다.

20일 방송된 tvN 예능 프로그램 '식스센스:B사이드'에는 채정안과 이지혜가 게스트로 출연했다.

이날 유재석은 두 사람을 향해 "굉장히 친분이 있지 않냐"고 물었다. 송은이는 "클럽 메이트"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

이지혜는 "가라오케. 근데 가라오케에서 만난 건 아니고 방송국 화장실에서 만났다"며 채정안과의 첫 만남을 언급했다.

그는 "사람을 보면 기가 느껴지지 않냐. 이 사람이면 조금 우리가 친해지겠다는 느낌이 있었다"고 밝혔다.

채정안 역시 "그날 바로 가라오케를 가자고 했다"고 말했다.

유재석이 두 사람의 첫 만남이 언제였는지 묻자 채정안은 "2000년도였다. 저는 1집 가수고, 이지혜는 2집 가수였는데 1위를 하고 있었다"고 설명했다.

이에 이지혜는 "그때는 제가 약간 위였다"고 너스레를 떨었고, 채정안은 "1위 가수랑 친해지고 싶어서 제가 카인드 하게 했다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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