전남광주, 추석 연휴 호흡기 감염병 대응 총력… 21일부터 독감 접종

전남광주통합특별시가 추석 명절을 앞두고 인플루엔자(독감)와 코로나19 등 호흡기 감염병 확산에 대비해 비상방역 대응 체계를 대폭 강화하고 예방접종을 본격 개시한다.

인플루엔자·코로나19 고위험군 감염 예방수칙 홍보물. 전남광주 제공

21일 전남광주통합특별시에 따르면 최근 5주간 의원급 표본감시 결과 독감 의사환자 분율과 코로나19 입원환자가 동반 증가하는 추세를 보이고 있다. 이에 시는 지난 11일 발령된 인플루엔자 유행주의보에 맞춰 비상방역체계를 즉시 가동했다.

우선 감염병 차단을 위해 예방접종 일정을 앞당겨 시행한다. 생후 6개월부터 14세까지의 어린이와 임신부는 21일부터 독감 예방접종을 받게 된다. 1회 접종 대상 어린이도 이날부터 접종이 가능하다.

65세 이상 어르신은 연령대별로 접종 시기를 분산해 진행한다. 75세 이상은 10월 6일, 70~74세는 10월 12일, 65~69세는 10월 15일부터 순차적으로 접종이 이뤄진다. 이번 절기부터 필수예방접종으로 전환된 코로나19 예방접종(65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자 대상)은 10월 12일부터 시작된다.

통합특별시는 추석 연휴 기간인 24~27일 비상방역대책반을 가동해 감염병 발생 상황을 실시간 감시하고 신속 대응 체계를 유지한다. 연휴 기간 중 운영하는 접종 가능 의료기관은 질병관리청 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

정광선 전남광주시 보건복지본부장은 “예방접종 일정이 조정된 만큼 혼선 없이 제때 접종을 마치시길 바란다”라며 “대규모 이동이 예상되는 연휴 기간 동안 손 씻기와 기침 예절 등 개인 방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.

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