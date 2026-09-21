李대통령 지지도 10주 만에 올라 34.8%…與 40.2%·국힘38.5%[리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 10주 만에 소폭 상승했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14∼18일 전국 18세 이상 2천507명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.0포인트(p) 오른 34.8%로 집계됐다.

이재명 대통령

부정평가는 63.4%로 전주 대비 0.1%p 오르며 8주 연속 오차 범위 밖(28.6%p)에서 긍정 평가보다 높았다. '잘 모름'이라는 응답은 1.8%를 차지했다.



리얼미터에서 이 대통령의 지지율이 반등한 것은 지난 7월 13일 48.9%를 기록한 이후 10주 만이다.



리얼미터는 "주초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "대국민 기자회견을 통해 연임·공소취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환됐다"고 분석했다.



지난 17∼18일 전국 18세 이상 유권자 1천3명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 민주당의 지지율이 국민의힘을 다시 앞지른 것으로 조사됐다.



더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 가각 기록했다.



민주당은 지난 조사 대비 4.1%p 올랐으며 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 양당 간 격차는 1.7%p로 5주 연속 오차범위(±3.1%.p) 내에서 접전 양상을 보였다.



리얼미터는 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것"이라고 봤다.



국민의힘에 대해선 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔으나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 2030 청년층과 중도 보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것"이랴고 설명했다.



조국혁신당은 5주 연속 지지율이 상승해 5.2%를 기록했다. 진보당은 0.9%, 개혁신당은 1.9%를 각각 기록했다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 조사됐다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.1%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.5%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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