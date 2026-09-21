“배우 시켜야 한다” 쥬얼리 이지현 딸 서윤, 미모 화제…엄마는 "공부 해야 돼"

사진=유튜브 채널 현생모드퀸지현

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 딸 서윤 양의 연예계 데뷔 가능성에 선을 그었다.

19일 유튜브 채널 ‘현생모드 퀸지현’에는 이지현의 일상을 담은 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 최근 이지현과 함께 콘텐츠에 출연한 딸 서윤 양에 대한 누리꾼들의 반응을 전했다.

서윤 양의 외모를 칭찬하는 댓글이 이어졌고, 일부에서는 배우로 활동하면 좋겠다는 반응까지 나왔다.

제작진이 “배우를 시키라는 반응이 많다”고 하자 이지현은 망설임 없이 “안 된다. 공부해야 한다”고 답했다.

사진=이지현 SNS

제작진은 이지현 역시 과거 몰래 오디션을 보러 갔던 일화를 언급하며 다시 한번 의견을 물었다.

그러나 이지현의 생각은 확고했다. 그는 재차 “공부해야 한다”고 강조하며 딸의 연예계 진출에 대해서는 선을 그었다.

딸의 외모에 대한 칭찬에는 엄마로서 흐뭇한 마음을 드러냈다.

이날 함께 출연한 쥬얼리 멤버 박정아 역시 서윤 양을 보며 “잘생긴 예쁨”이라고 표현했다.

이지현은 “정아 언니와 나를 섞어놓은 것 같다는 반응도 있더라”고 전하며 딸을 향한 관심을 전했다.

한편 이지현은 쥬얼리 멤버로 활동하며 이름을 알렸으며 현재 두 자녀를 키우며 방송과 유튜브 등을 통해 근황을 전하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지