맑고 쾌청한 가을 날씨…‘낮 최고 30도’ 일교차 주의 [오늘날씨]

월요일인 21일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 30도 안팎까지 오르겠다. 아침에는 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼고 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어질 전망이다.

서울 서초구 반포한강공원을 찾은 시민들이 달빛무지개분수를 보며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 11~19도, 낮 최고기온은 24~30도로 예보됐다. 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 10~15도, 일부 내륙에서는 15도 이상 벌어지겠다.

주요 도시의 예상 최저기온은 서울 18도, 인천 18도, 춘천 13도, 강릉 16도, 대전 15도, 대구 15도, 전주 17도, 광주 17도, 부산 19도, 제주 21도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 28도, 춘천 28도, 강릉 25도, 대전 29도, 대구 28도, 전주 29도, 광주 30도, 부산 27도, 제주 26도로 예상된다.

강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도에는 가끔 구름이 많겠다. 밤에는 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

오전까지 충청 내륙과 경북 중·북부 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다. 강이나 호수, 골짜기 주변 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있어 차량 운행 시 감속하는 등 교통안전에 유의해야 한다.

동해상에는 풍랑과 너울이 일겠으며, 남해동부바깥먼바다에서는 바람이 시속 30~55㎞(초속 9~15m)로 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 주의해야 한다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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