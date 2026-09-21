'이상형 원톱' 최미나수, 과감한 드레스 자태…관리 비결은 '치즈'

방송인 최미나수가 몸매가 드러나는 과감한 드레스 패션으로 시선을 사로잡았다.

최미나수는 지난 17일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 '대지의 미나도리 룩 감사합니다'라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 최미나수는 브라운 계열의 롱 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 몸을 따라 자연스럽게 떨어지는 실루엣에 깊게 파인 네크라인과 허리 부분의 절개가 더해져 독특한 분위기를 자아냈다.

피부톤과 비슷한 색상의 원단이 일부 구간에 덧대어져 있어 각도에 따라 아찔한 착시 효과를 연출했다.

길게 땋은 헤어스타일에 목걸이 등 액세서리를 더해 스타일링을 완성했다. 한 손을 머리 위로 올린 채 카메라를 바라보는 포즈에서는 여유로우면서도 당당한 분위기를 풍겼다.

앞서 최미나수는 다이어트 중 간식으로 치즈를 먹는다고 밝힌 바 있다. 치즈는 단백질과 칼슘이 풍부한 대표적인 유제품으로, 다이어트 중 부족하기 쉬운 단백질을 보충하는 데 도움이 될 수 있다. 치즈에 들어 있는 단백질은 근육을 만들고 회복하는 데 필요하며, 칼슘은 뼈와 치아를 튼튼하게 유지하는 데 도움을 준다.

일부 치즈에는 장 건강에 도움을 줄 수 있는 유산균도 들어 있다. 다만 치즈는 제품에 따라 지방과 나트륨 함량이 높을 수 있어 다이어트 중에도 한꺼번에 많이 먹기보다는 적당량을 섭취하는 것이 좋다. 특히 나트륨 섭취를 줄이고 싶다면 저염 제품을 고르는 것도 방법이다.

<뉴시스>

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