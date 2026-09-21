김정은, 이서진과 결별 후 눈물 방송 심경…"언급하고 싶지 않았다"

배우 김정은이 18년 전 이서진과 결별 직후 방송에서 직접 심경을 밝혔던 속사정을 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '찐친 김정은과 울다 웃는 마라맛 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이혜영은 김정은이 과거 진행했던 SBS '김정은의 초콜릿'을 언급했다.

이혜영은 "'김정은의 초콜릿' 때 너무 예뻤고 그때 팬이 됐다"며 "그런데 갑자기 거기서 이별 이야기를 하는 걸 보고 '이건 멋있다. 할리우드 방식을 우리나라에 들여오는 건가'라고 생각했다"고 말했다.

김정은은 "나도 사실 언급하고 싶지 않았다"고 당시 상황을 설명했다.

이혜영이 "그런 걸 남기고 싶지 않았다면서 왜 남겼느냐"고 묻자 김정은은 "기자들이 밖에 너무 많이 대기하고 있었다"며 "뭔가 입장 표명을 해야 했다. 입장 표명을 안 하면 골치 아픈 상황이었다"고 답했다.

김정은은 "사실 도망가도 상관없고, 말하지 않아도 (됐다)"면서도 "옛날에는 입장 표명을 안 하면 무슨 일이 나는 것처럼 하던 시대였다"고 했다.

이어 "방송을 하고 있으니까 다들 찾아오지 않느냐"며 "그렇게 되면 프로그램을 진행할 수가 없는 그런 시대가 있었다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지