유재석 "나경은에게 매일 욕 먹어…손 하나 까딱 안 해"

방송인 유재석이 아내 나경은에게 자주 잔소리를 듣는다고 털어놨다.

20일 방송된 tvN '식스센스: B사이드'에서는 채정안, 이지혜가 출연했다.

이날 식사 도중 유재석은 송은이가 고등어 살을 바르는 모습을 보며 "은이씨 고등어 잘 바르시네. 딱 제 스타일이다"라고 말했다.

이어 "저는 정말 손 하나 까딱 안 하는 걸 너무 좋아한다. 입만 나불대는 걸 좋아한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 송은이는 "알지, 알지"라고 맞장구쳤고, 유재석은 "맨날 경은이한테 욕먹는다"며 말했다.

송은이는 "알아. 경은 씨가 고생이 많다"고 했고, 유재석 역시 "경은이가 고생이 많다"고 인정했다.

이지혜도 "경은이 고생 많다"라며 "나은이 엄마가 나랑 절친"이라고 했다.

송은이가 "어떤 애로사항을 얘기하든가"라고 묻자, 이지혜는 "애로사항보다는 그래도 남편에 대한 리스펙트가 있고, 육아를 너무 잘한다"고 말했다. 이어 "진짜 너무너무 잘 키워서 나도 도움을 많이 받았다"고 칭찬했다.

<뉴시스>

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