여야, 北도발 한목소리로 규탄… “한반도 평화 위협”

여야는 20일 북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 한반도 평화 위협을 지적하며 한목소리로 규탄했다.

더불어민주당 조계원 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “북한의 발사체 발사는 추석 연휴를 앞두고 분주한 국민의 일상에 불안을 끼얹는 무력 시위이자, 한반도의 긴장을 높이는 불필요한 행위”라며 “한반도의 평화를 위협하고 긴장을 고조시키는 행동을 즉각 중단해야 한다”고 촉구했다.

북한의 탄도미사일 발사 장면. 기사와 직접적인 관련 없는 사진. 평양 노동신문·뉴스1

조 대변인은 “무력시위로 얻을 수 있는 것은 없다”며 “대화의 문을 닫는 선택은 북한 스스로에게 손해”라고 지적했다. 조 대변인은 이어 “정부는 군사적 대비와 외교적 관리, 두 축을 함께 가동해야 한다”며 “민주당도 한반도의 평화와 국민의 안전을 지키는 일에 책임을 다하겠다”고 강조했다.

국민의힘은 북한의 도발을 규탄하는 동시에 정부의 대북정책도 비판했다. 최보윤 수석대변인은 논평을 통해 “최근 북한은 잇따른 미사일 발사와 무기 섞어 쏘기 훈련 등 도발 수위를 끌어올리며 우리 국민의 안전을 노골적으로 위협하고 있다”며 “한반도와 국제사회의 평화와 안정을 심각하게 위협하는 북한의 무모한 도발을 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

최 수석대변인은 “북한의 위협 앞에서도 현실과 떨어진 낙관론에 사로잡혀 대북 억지력을 약화하는 이재명정부의 안이한 태도가 북한의 도발을 부추기고 있다”며 “정부의 원칙 없는 대화 구걸과 유화책이라는 명분 뒤에 숨은 굴종적인 대북 기조로는 북한의 도발 야욕을 결코 막을 수 없음이 다시 한 번 증명됐다”고 주장했다. 그러면서 “이재명정부는 실효성 없는 유화책에서 벗어나 단호한 안보 태세를 즉시 재정비해야 한다”고 지적했다.

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