“혐오·비아냥 자제”… 李대통령, 지지층 거친 언행 쓴소리

이재명 대통령은 19일 여권 지지층을 ‘대통령의 친구’라고 부르며 “여러분이 바로 이재명이고, 대통령이라고 생각하고 행동해달라”고 당부했다. 자신의 개혁 성과를 정리한 지지자 글을 공유했다가 작성자의 과거 멸칭 사용이 논란이 되자 “혐오와 비아냥, 감정적 비난은 버려달라”며 지지층의 언행에 제동을 건 것이다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 ‘대통령의 친구’라는 제목의 글을 올려 “제가 어제 X 친구 글을 인용한 것을 계기로 빚어진 논란은 여러 면에서 아쉽고 안타깝다”고 밝혔다. 이어 “익명 글의 인용은 표현된 글 자체를 인용하는 것이지 글 작성자의 모든 주장과 글을 지지·옹호, 동조·공감하는 것은 아니다”라며 “인용 글 작성자의 다른 글로 상처받는 분들이 있다면 유감을 표한다”고 했다.



이 대통령은 “친구를 보면 그 사람을 알 수 있다는 말도 있다”며 “대통령이 웃으며 대화하는 사람이 평소 폭언에 멸칭, 비아냥을 일삼는 사람이라면 국민의 눈에 그 대통령이 어떻게 비칠까”라고 반문했다. 이어 “대통령 친구의 거친 태도는 결국 대통령을 향한 혐오 선동의 소재, 비난의 이유와 명분이 된다”고 했다. 또 “폭언과 비아냥, 멸칭과 혐오로 갈등과 적대를 키우는 것은 우군을 줄이고 적을 늘린다”며 “개혁과 통합에 도움되는 것이 아니라 오히려 장애물을 높인다”고 지적했다. “그들 모두 국민이자 언젠가는 우리가 설득하고 함께 가야 할 분들”이라고도 했다.



과거 자신의 온라인 지지조직 ‘손가락혁명군(손가혁)’ 해산도 다시 꺼냈다. 이 대통령은 “‘손가혁’을 해산했던 이유를 다시 한번 생각해 보면 좋겠다”며 “저는 모든 국민을 섬겨야 하는 통합의 대통령”이라고 말했다.



앞서 이 대통령은 18일 기자회견에서 진보 진영 내 멸칭 사용을 두고 “가슴 아픈 현실”이라고 언급했다. 회견 뒤 자신의 개혁 성과를 정리한 지지자 게시물을 공유하며 “위로가 많이 된다”고 적었으나, 작성자가 과거 여권 인사들을 겨냥해 멸칭을 사용한 사실이 알려지며 논란이 일자 게시물을 삭제했다.

유시민 작가. 연합뉴스

이와 관련해 범여권 논객인 유시민 작가는 20일 “진단을 있는 그대로 하지 않는 것 같다”고 지적했다. 멸칭 문제를 ‘신발 속 돌멩이’에 비유한 유 작가는 “그것이 대통령을 몹시 고통스럽게 만들고 정치적으로 고립시켜 왔다”며 “지금이라도 신발을 털고 돌을 빼내고 다시 걸어가면 된다”고 말했다.

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