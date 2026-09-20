가을 덕진공원에 청춘이 모였다…전주 ‘2026 청년축제’ 성황

가을의 정취가 내려앉은 전북 전주 덕진공원이 청년들의 열정과 활기로 채워졌다. 지역 청년들이 문화와 정책, 일자리 정보를 함께 나누며 교류하는 축제의 장을 펼쳤다.

전북 전주 지역 청년들이 문화와 정책, 일자리 정보를 함께 나누며 교류하는 축제의 장인 ‘2026 전북도·전주시 청년축제(JOYF)’가 덕진공원에서 열리고 있다. 전주시 제공

전주시는 18일과 19일 이틀간 덕진공원에서 ‘2026 전북도·전주시 청년축제(JOYF)’를 성황리에 개최했다고 20일 밝혔다.

올해 축제에서는 청년들의 지역 정착에 중요한 일자리와 지역 기업을 연결하기 위해 원광대학교 일자리첫걸음보장센터와 함께 ‘청년정책라운지’를 운영했다. 청년들이 지역 기업을 직접 만나 기업과 직무, 채용 정보를 살펴볼 수 있도록 구성했다.

휴비스와 전주페이퍼, 창해에탄올, 대광기업 등 지역 기업과 금홍공예, 프롬투, 미니멀리즈, 다격, 천양피앤비, 피디, 볼드, 디오니 등 모두 12개 기업이 참여해 청년들과 만났다. 청년들은 평소 접하기 어려웠던 지역 기업의 사업과 직무, 채용 정보를 축제 현장에서 자연스럽게 접했다.

전주시의 청년 정책과 청년 활동 거점인 ‘청년이음전주’도 함께 소개됐다. 청년들은 관련 상담을 받고 청년공동체 활동 등 다양한 정책 정보를 한자리에서 살펴볼 수 있었다.

전북 전주 지역 청년들이 문화와 정책, 일자리 정보를 함께 나누며 교류하는 축제의 장인 ‘2026 전북도·전주시 청년축제(JOYF)’가 덕진공원에서 열려 성황을 이루고 있다. 전주시 제공

축제장 곳곳에서는 청년들의 취향과 관심사를 반영한 프로그램도 이어졌다. 지역 창작자와 청년브랜드가 참여한 ‘로컬커넥트존’, 취업·창업·진로 정보를 제공한 ‘청년키움허브’, 독립출판과 작가와의 만남이 마련된 ‘책과 대화 살롱’ 등이 운영됐다. 청년과 방문객이 함께 완성하는 ‘하이파이브월’과 휴식과 참여를 결합한 ‘피크닉존’도 마련돼 축제의 즐거움을 더했다. JOYF 스테이지에서는 이틀 동안 지역 청년 예술인과 아티스트들이 공연을 펼쳤다.

축제에 참여한 한 청년은 “볼거리와 즐길 거리가 많아 친구들과 축제 자체를 즐기는 재미도 컸지만, 평소 잘 알지 못했던 지역 우수 기업을 직접 만나볼 수 있었던 점이 특히 좋았다”며 “취업과 직무 정보부터 전주시 청년정책까지 자연스럽게 알아갈 수 있어서 뜻깊은 시간이었다”고 말했다.

전주시 관계자는 “이번 축제는 청년들이 직접 기획에 참여하고 즐기는 것을 넘어 지역의 기업과 일자리까지 자연스럽게 연결될 수 있도록 하는 데 의미를 뒀다”며 “앞으로도 청년들의 목소리를 반영해 전주에서 다양한 기회를 찾고 지역에 정착할 수 있도록 실질적인 청년정책과 프로그램을 지속적으로 발굴할 것”이라고 말했다.

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