짧은 추석… 귀성 24일 오전, 귀경 25일 오후 가장 혼잡

올해 추석 연휴 기간 고속도로 하루 평균 통행량이 지난해보다 11.8% 증가한 605만대에 달할 것으로 전망된다. 귀성길은 24일 오전, 귀경길은 추석 당일인 25일 오후가 가장 혼잡할 것으로 예상된다.

추석을 닷새 앞둔 20일 서울 동대문구 청량리종합시장이 장을 보려는 시민들로 붐비고 있다. 연합뉴스

국토교통부는 추석 명절을 맞아 23∼27일 닷새간을 특별교통대책기간으로 지정하고 관계기관 합동 특별교통대책본부를 운영한다고 20일 밝혔다. 추석 연휴 기간 총 이동 인원은 지난해보다 3.5% 감소한 3093만명으로 예상된다. 고속도로 하루 평균 통행량은 지난해 541만대에서 올해 605만대로 11.8% 늘어나고, 추석 당일에는 684만대가 몰릴 것으로 추정된다. 주요 도시 간 이동시간은 귀성의 경우 연휴 첫날인 24일 오전, 귀경은 추석 당일인 25일 오후가 가장 오래 걸리며, 연휴 기간이 비슷했던 2022년과 2023년 수준일 것으로 예측된다. 귀성길 최대 소요 시간은 서울∼부산 10시간30분, 서울∼목포 10시간45분으로 예상된다. 귀경길은 부산∼서울 9시간, 목포∼서울 7시간40분이 걸릴 전망이다.

이용객 증가에 대비해 버스?철도 등의 운행 횟수와 좌석을 평소보다 각각 11.8%(1만1567회), 11.1%(85만3000석) 늘린다. 철도는 지난해 추석보다 하루 평균 3400석(약 9%)을 추가 공급한다. KTX 운임은 평균 10%, 역귀성 요금은 최대 50% 할인된다. 24∼27일 고속도로 통행료가 면제되고, 한국도로공사가 관리하는 전국 재정 고속도로 주유소 226곳에서 기름값을 ℓ(리터) 당 100원씩 낮춘다.

한편, 중동 정세 불안으로 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서자 정부는 이달 말까지 예정된 유류세 인하 조치를 두 달 더 연장하기로 했다. 11월 말까지 휘발유는 15%, 경유·부탄은 25%의 현행 인하폭을 유지한다. 정유사 공급가격에 적용되는 10차 최고가격도 지난 19일부터 휘발유 ℓ당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 기존 9차 가격이 4주간 더 유지된다.

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