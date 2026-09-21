신한금융, 베트남 빈그룹과 협력 확대

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 17일 베트남 호찌민의 신한베트남 본사에서 베트남 시가총액 1위 기업인 빈그룹 경영진과 면담을 갖고, 자동차금융을 중심으로 이어온 협력을 자본시장 영역 등으로 확대하기 위한 방안을 논의했다.

진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽)이 지난 17일 베트남 호찌민의 신한베트남 본사에서 응우옌꾸옥뚜언 빈그룹 부회장과 사업영역 확대 방안을 논의하며 기념 촬영을 하고 있다. 신한금융그룹 제공

20일 신한금융그룹에 따르면 진 회장은 “베트남은 신한금융의 주요 글로벌 사업 거점으로, 현지 고객과 기업을 기반으로 사업 영역을 확대해 왔다”며 “빈그룹과 쌓아온 거래 경험을 바탕으로 자본시장 등 다양한 영역으로 협력 범위를 넓혀 새로운 사업 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다. 양사는 기존 거래 경험을 토대로 신한투자증권 베트남의 자본시장 사업 기회를 모색하기로 했다. 신한투자증권 베트남은 빈그룹의 첫 아리랑본드(원화채권) 발행을 위한 단독 금융주선을 맡았다. 올해 4분기 중 발행을 목표로 국내 기관투자자를 대상으로 한 투자 수요를 발굴해 왔다. 신한투자증권도 공동 주관사로 참여해 400억원 규모의 직접 투자에 나설 예정이다.



이와 더불어 신한베트남은행·신한베트남파이낸스는 빈그룹 계열사이자 전기차 제조사인 빈패스트(Vinfast)와 전기차 수요 증가에 대응해 협력 영역을 더 넓혀 나가기로 했다. 앞서 신한금융은 부동산과 전기차 사업을 주도하는 빈그룹과 자동차금융을 중심으로 거래 관계를 쌓아 왔다. 신한베트남은행은 2024년부터 빈패스트의 자동차 구매 고객을 대상으로 누적 1억달러 규모의 자동차대출을 취급했다.

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