SLBM 발사관 갖춰… 위용 드러낸 3600t급 잠수함 ‘서희함’

지난 15일 경남 거제의 한화오션 거제사업장. 여의도 약 1.7배 면적인 490만㎡(약 150만평) 규모의 조선소 곳곳에선 숙련공들이 분주히 움직이는 가운데 선박 건조작업이 한창이었다.



조선소 한쪽에 위치한 특수선사업부 구역 내 부두에 들어서자 수면 위로 모습을 드러낸 3600t급 잠수함 서희함이 눈에 들어왔다. 한화오션 측은 이날 취재진에게 올가을 진수를 앞둔 서희함 내부를 공개했다. 장보고Ⅲ-배치Ⅱ 잠수함 내부가 국내 언론에 공개된 것은 처음이다.

해군이 도입할 장보고Ⅲ-배치Ⅱ 잠수함 2번함 서희함이 경남 거제 한화오션 거제사업장 내 특수선사업부 안벽에 계류되어 있다. 한화오션 제공

서희함은 장보고Ⅲ-배치Ⅱ잠수함(장영실급) 2번함이다. 진수와 시운전을 거쳐 내년 말 해군에 인도될 예정이다. 1번함인 장영실함은 지난해 10월 진수했다. 해당 잠수함은 잠항 중 공기가 필요 없는 공기불요추진체계(AIP)와 리튬이온 배터리를 결합, 디젤 잠수함 중에서는 세계 최장 수준의 잠항 능력을 보유했다.



잠수함 상부의 해치를 통해 내부로 가파르게 뻗은 수직 사다리를 내려갔다. 사람 두 명이 겨우 지나갈 정도로 좁은 복도 옆으로 침상들이 빼곡하게 설치된 승조원 침실 등이 보였다. 대부분의 장비들은 비닐이 씌워져 있었다. 함 내 곳곳에서 작업자들이 장비를 다루는 소리, 작업을 지시하는 목소리가 들려왔다. 복도를 따라가자 넓은 공간이 나타났다. 함의 ‘두뇌’격인 전투통제실이었다. 다수의 콘솔·모니터와 더불어 관통형 공격 잠망경이 있었다. 장보고Ⅲ-배치Ⅱ 잠수함은 비관통형 잠망경만 탑재됐던 배치Ⅰ(도산안창호급)과 달리 관통형·비관통형이 각각 1개씩 탑재되어 비상 상황에도 표적 탐색이 가능하다.



잠수함발사탄도미사일(SLBM) 수직발사관이 있는 수직발사관실로 이동했다. 장보고Ⅲ-배치Ⅱ 잠수함은 배치Ⅰ보다 외형이 커졌다. 이에 따라 SLBM용 수직발사관도 6개에서 10개로 늘어났다. SLBM은 전투지휘실에 있는 다기능 콘솔에 의해 원격조작으로 통제된다. 승조원 식당 등 공동 공간을 지나 어뢰실에 들어섰다. 수평발사관을 통해 어뢰와 대함미사일 등을 쏠 수 있다.



취재진은 서희함을 벗어나 울산급 배치Ⅲ(충남급) 호위함 5번함 평택함에 승선했다. 평택함은 지난달 진수되어 장비·시스템 작동 점검(STW)을 진행하고 있다. 내년 말쯤 해군에 인도될 계획이다. 울산급 배치-Ⅲ는 해군의 노후 초계함과 호위함을 대체하는 3600t톤급 최신 호위함이다. 5인치 함포와 한국형 수직발사체계(KVLS), 대함미사일, 장거리 대잠어뢰 등을 탑재한다. 함교 위의 최상부에는 360도 전방위 탐지·추적·대응이 가능한 4면 고정형 다기능 위상배열레이더와 적외선추적장비가 함께 내장된 복합센서마스트가 설치되어 있다. 함 내부로 들어가 수직발사대 장치실로 이동했다. 울산급 배치Ⅲ는 KLVS 16셀을 장착한다. KLVS는 함 내에 기초가 될 부분을 설치하고, 배관·의장 등의 공사를 거쳐 KLVS 모듈을 설치한다.



현재 평택함은 설치작업이 마무리 단계에 있었다. 한화오션은 평택함 건조 과정에서 선대에 탑재하는 선체 블록을 대형화해 탑재 수량을 절반가량 줄였다. 이를 통해 건조 기간을 1~2개월 단축했고, 같은 공법을 향후 울산급 배치Ⅳ 1·2번함과 한국형 차기구축함(KDDX)에도 적용할 계획이다.



사업장 곳곳에선 생산방식의 변화도 확인할 수 있었다. 취재진이 방문한 발사관 공장에서는 자율주행 물류로봇이 공장 내부를 돌아다니며 작업을 하고 있었다. 사람이 직접 하던 자재의 입·출고와 운반을 자율주행 물류로봇이 대신 담당하면서 인력 절감 및 자재 관리 효율 향상에 상당한 역할을 하고 있었다.



김규백 한화오션 특수선사업부 사업관리 담당 상무는 “한화오션은 대규모 투자와 연구개발을 통해 ‘초격차 방산 솔루션’을 지속 확보 및 강화해 ‘함정 명가’의 전통을 계속 이어나갈 것”이라며 “빠르게 변화하는 해양안보 환경에 대응하기 위해 선제적으로 생산시설을 확충하고 기술 경쟁력을 극대화하겠다”고 말했다.

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