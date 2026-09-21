[재테크 특집] 퇴직연금으로 국채 투자… 연말까지 이벤트

‘알짜카드’ 쓰고, 투자도 똑똑하게… 슬기로운 금융생활 똑똑한 금융생활이 어느 때보다도 중요해지고 있다. 여행을 다녀도 카드 한 장으로 마일리지를 쌓는 등 다양한 혜택을 누리면서 소비를 통해 지역 상권도 도울 수 있다. 자동차를 운전하면서 특정 카드를 통해 주유비 혜택 등을 받을 수도 있다. 투자 역시 마찬가지다. 미국 주식이든 국내 주식이든 어떤 산업이 성장하고 수익을 가져다줄지 공부해야 한다. 만약 여유가 없다면 증권사들이 연구해 내놓은 상품에 투자하는 것도 시간을 절약하는 효과적인 방법이다. 자본시장에 대해 좀 더 알아보고 싶다면 대한민국 정례 기업설명(IR) 자리가 될 ‘코리아 프리미엄 윅스(Korea Premium Weeks) 2026’에 참가하는 것도 똑똑한 선택이 될 것이다.

삼성증권은 퇴직연금(IRP/DC)계좌 보유 고객 대상으로 포인트 쿠폰 1만원을 지급하는 ‘퇴직연금 개인투자용 국채 이벤트’를 12월31일까지 진행한다고 20일 밝혔다.



개인투자용 국채는 정부가 발행하고 국가가 원리금을 지급하는 상품이다. 만기까지 보유하면 표면금리에 가산금리를 더한 이율로 연 복리 방식으로 적용되며 원금과 이자는 만기일에 한꺼번에 지급된다.

삼성증권은 퇴직연금(IRP/DC)계좌 보유 고객 대상으로 포인트 쿠폰 1만원을 지급하는 ‘퇴직연금 개인투자용 국채 이벤트’를 12월31일까지 진행한다. 삼성증권 제공

퇴직연금 계좌에서 투자하면 운용수익에 대한 과세가 인출 시점까지 미뤄지고 연금으로 수령할 경우 연금소득세가 적용된다.



퇴직연금은 위험자산 투자 한도가 전체 적립금의 70%로 제한돼 있어 나머지 자금은 예금 등 안정형 자산으로 운용해야 한다. 개인투자용 국채가 퇴직연금 투자 대상에 포함되면서 장기 운용을 원하는 가입자의 안정형 자산 선택 폭이 넓어질 것으로 보인다.



퇴직연금 개인투자용 국채 이벤트는 퇴직연금(IRP/DC)계좌 보유 고객이 퇴직연금(IRP/DC)계좌에서 이벤트 기간 내 개인투자용 국채 청약과 배정완료가 되면 500명을 추첨해 포인트 쿠폰 1만원을 지급한다.



개인투자용 국채 청약기간은 10월8~15일, 11월11~17일, 12월9~15일이다. 자세한 내용은 삼성증권 모바일앱 ‘엡팝(mPOP)’ 또는 삼성금융 통합앱 ‘모니모(monimo)’를 참고하면 된다.

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