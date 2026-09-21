[재테크 특집] 수리·충전 등 포르쉐 고객 특화 카드 출시

‘알짜카드’ 쓰고, 투자도 똑똑하게… 슬기로운 금융생활 똑똑한 금융생활이 어느 때보다도 중요해지고 있다. 여행을 다녀도 카드 한 장으로 마일리지를 쌓는 등 다양한 혜택을 누리면서 소비를 통해 지역 상권도 도울 수 있다. 자동차를 운전하면서 특정 카드를 통해 주유비 혜택 등을 받을 수도 있다. 투자 역시 마찬가지다. 미국 주식이든 국내 주식이든 어떤 산업이 성장하고 수익을 가져다줄지 공부해야 한다. 만약 여유가 없다면 증권사들이 연구해 내놓은 상품에 투자하는 것도 시간을 절약하는 효과적인 방법이다. 자본시장에 대해 좀 더 알아보고 싶다면 대한민국 정례 기업설명(IR) 자리가 될 ‘코리아 프리미엄 윅스(Korea Premium Weeks) 2026’에 참가하는 것도 똑똑한 선택이 될 것이다.

삼성카드는 포르쉐 고객을 위한 ‘포르쉐 삼성카드’를 출시했다고 20일 밝혔다.



이 카드는 삼성카드와 포르쉐코리아가 전략적 업무협약을 체결한 이후 선보이는 상품이다. 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택을 비롯해 포르쉐 고객이 자주 이용하는 프리미엄 영역의 혜택을 한 장의 카드에 담았다.

삼성카드가 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택을 비롯해 포르쉐 고객이 자주 이용하는 프리미엄 영역의 혜택을 담은 ‘포르쉐 삼성카드’를 출시했다. 삼성카드 제공

먼저 프리미엄 영역에서 사용할 수 있는 연 20만원 할인 기프트 혜택을 제공한다. 포르쉐 공식 서비스센터, 백화점, 항공, 호텔·리조트, 골프 업종에서 사용할 수 있는 10만원 할인 기프트를 연 2회까지 제공한다.



포르쉐 고객들의 라이프스타일을 반영한 다양한 혜택도 제공한다. 포르쉐 공식 서비스 센터를 이용하는 고객은 수리 및 보증, 서비스 상품, 포르쉐 라이프스타일(PLX) 제품 결제 시 삼성카드 포인트 4% 적립 혜택을 받을 수 있다. 이외에도 주유소 이용금액의 5%, 전기차 충전요금의 20%를 월 최대 3만포인트까지 적립할 수 있다.



또한 국내외 가맹점 이용 시 최대 3% 적립 혜택을 제공한다. 해외 가맹점은 3%, 백화점·프리미엄 아울렛·항공·호텔·리조트·골프 업종은 2%, 면세점은 1.5%, 그 외 국내외 가맹점은 1%를 적립해 준다.



여행을 즐기는 고객들을 위해 마스터카드 월드(World) 등급 서비스와 연 6회의 국내외 공항 라운지 이용 서비스를 무료로 제공한다.



연회비는 국내전용 및 해외겸용(마스터카드) 모두 30만원이다. 카드 혜택과 이벤트에 대한 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지와 모니모 앱에서 확인할 수 있다.

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