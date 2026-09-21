[재테크 특집] 서울 골목상권 10곳서 결제하면 할인행사

‘알짜카드’ 쓰고, 투자도 똑똑하게… 슬기로운 금융생활 똑똑한 금융생활이 어느 때보다도 중요해지고 있다. 여행을 다녀도 카드 한 장으로 마일리지를 쌓는 등 다양한 혜택을 누리면서 소비를 통해 지역 상권도 도울 수 있다. 자동차를 운전하면서 특정 카드를 통해 주유비 혜택 등을 받을 수도 있다. 투자 역시 마찬가지다. 미국 주식이든 국내 주식이든 어떤 산업이 성장하고 수익을 가져다줄지 공부해야 한다. 만약 여유가 없다면 증권사들이 연구해 내놓은 상품에 투자하는 것도 시간을 절약하는 효과적인 방법이다. 자본시장에 대해 좀 더 알아보고 싶다면 대한민국 정례 기업설명(IR) 자리가 될 ‘코리아 프리미엄 윅스(Korea Premium Weeks) 2026’에 참가하는 것도 똑똑한 선택이 될 것이다.

BC카드가 골목 상권에 활력을 더하고 소상공인 매출 활성화 지원을 위해 ‘서울시 로컬브랜드 상권’ 할인 프로모션을 진행한다.



‘서울시 로컬브랜드 상권’은 서울 지역 경쟁력 있는 상권을 발굴해 자율적인 성장을 돕는 사업이다. BC카드는 2023년부터 서울시, 서울신용보증재단과 협업해 마이태그를 활용한 마케팅을 추진하며 지역경제 활성화에 동참하고 있다.

BC카드가 골목 상권에 활력을 더하고 소상공인 매출 활성화 지원을 위해 ‘서울시 로컬브랜드 상권’ 할인 프로모션을 진행한다. BC카드 제공

마이태그는 생활금융플랫폼 ‘페이북’에서 제공하는 고객 맞춤형 할인 서비스로 관련 혜택 태그 후 BC카드 회원사(우리카드, 하나카드, NH농협카드, IBK기업은행, KB국민카드 등) 개인 신용·체크카드로 결제하면 할인 혜택을 받을 수 있다.



서울 주요 상권 대부분이 할인 대상으로 △샤로수길 △케미스트릿 강남역 △사일구로 △회기랑길 △성북동길 △상봉먹자골목 △마곡 미술길 △건대 청춘잇길 △노량진 만나로 △광희로드 내 3000개 가맹점에서 진행된다.



BC카드 고객은 12월20일까지 페이북에서 ‘로컬브랜드 상권’ 할인 혜택을 태그 후 각 지역상권 내 가맹점에서 2만원 이상 결제하면 상권별로 7000원 청구할인 받을 수 있다.

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