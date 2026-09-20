[아시안게임] 사격 반효진, 생일에 치른 여자 10ｍ 공기소총서 동메달

한국 사격의 반효진(대구공공시설관리공단)이 19번째 생일에 열린 아시안게임 개인전에서 동메달을 목에 걸었다.



반효진은 20일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 10ｍ 공기소총 개인전 결선에서 230.4점을 쏴 8명 가운데 3위를 기록해 동메달을 따냈다.

20일(현지 시간) 일본 도요타시 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기소총 개인전 결선에서 한국 반효진이 경기를 마친 뒤 인사하고 있다. 반효진은 동메달을 획득했다.

다이치 히나타(일본·253.0점)와 엘라베닐 발라리반(인도·252.4점)이 각각 금메달과 은메달을 따냈다.



우승 후보로 꼽혔던 세계랭킹 1위 왕쯔페이(중국)가 5위로 탈락한 가운데 세계랭킹 49위 다이치가 금메달을 차지하는 이변이 벌어졌다.



반효진은 첫 10발에서 104.9점으로 3위를 달렸고, 16발까지 168.2점을 기록해 2위로 올라섰다.



이후 다시 3위로 내려간 반효진은 20발 합계 210.0점으로 노바타 미사키(일본)를 따돌려 최소 3위를 확보했다.



하지만 마지막 2발에서 20.4점을 보탠 반효진은 합계 230.4점으로 경기를 마쳐 순위를 더 올리지는 못 했다.



이로써 반효진은 생애 처음 출전한 아시안게임에서 개인전 메달을 수확했다.



2024 파리 올림픽과 2025 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 우승자인 그는 3개 메이저대회를 모두 제패하는 사격 '그랜드슬램' 달성은 다음 기회로 미뤘다.



반효진과 함께 결선에 오른 권유나(우리은행)는 12발 합계 124.0점으로 한자위(중국)와 동점을 이룬 뒤 슛오프에서 밀려 8위로 결선을 마쳤다.



앞서 열린 본선에서 반효진과 권유나, 조은별(한국체대)은 1천895.8점을 합작했으나 단체전 4위에 머물러 입상하지 못했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지