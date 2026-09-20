윤남노 "'냉부' 시청률 3.8% 넘으면 삭발"

셰프 윤남노가 파격적인 시청률 공약을 내놓는다.

20일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 추석 특집을 맞이해 권성준과 윤남노가 출연한다.

샘킴은 권성준, 윤남노의 등장에 "게스트 급이 좀 떨어진다"라며 솔직한 반응을 보여 웃음을 자아낸다.

이에 권성준이 "3.8% 시청률을 예상한다"라고 언급했다. 윤남노는 "시청률 3.8%를 넘으면 머리를 밀겠다"라는 파격적인 공약까지 내건다.

먼저 권성준의 냉장고가 공개된다. 일반 냉장고에서는 보기 힘든 특이한 식재료들이 연이어 등장하자 셰프들은 이거 콘셉트 아니냐며 의혹을 제기하고, 권성준은 냉장고 속 고급 식재료에 대한 자부심을 드러낸다. 한편, 냉장고 속 한 재료의 등장에 MC 안정환은 "나 못해!"라며 사상 최초 냉장고 거부 사태를 일으켜 궁금증을 높인다.

뒤이어 윤남노의 냉장고도 공개된다. 특히 윤남노의 냉장고를 가져가는 당시 모습이 공개되며 현장이 웃음바다가 된다. 평소 남다른 먹조합으로 화제를 모았던 윤남노가 어디서도 공개한 적 없는 새로운 먹조합을 줄줄이 공개해 관심을 모은다. 이어 "바구니에 모셔뒀다"라며 너무 소중해 몇 개월째 먹지 않고 보관한 윤남노의 특별한 식재료가 공개될 예정이다.

이날 첫 번째 대결은 권성준의 '냉부' 공식 스승인 두 셰프 최현석과 정호영이 맞붙는다. 특히 최현석은 "요리로 권성준을 표현하겠다"라며 의미심장한 요리를 예고한 가운데, 대결이 끝나고 완성된 요리에 현장이 눈물바다가 되었다는 후문이다.

두 번째 대결에서는 대진부터 새로운 팀 조합으로 기대를 모은 손종원, 박은영과 샘킴, 김풍이 윤남노의 냉장고 재료로 대결을 펼친다. 두 팀이 선보인 역대급 양을 자랑하는 요리들을 맛본 윤남노가 벨트까지 풀고 시식에 나선 가운데, 그의 입맛을 사로잡을 팀은 어디일지 치열한 승부의 결과가 주목된다.

윤남노와 권성준의 냉장고와 두 게스트를 위해 펼친 셰프들의 치열한 15분 요리 대결의 결과는 이날 오후 8시50분 '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.

<뉴시스>

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