승마 직관하고 2만원 환급도…구미 전국승마대회 200% 즐기기

경북 구미에서 탁 트인 낙동강 풍광을 바라보며 수준 높은 승마 경기를 직관할 수 있다. 구미시는 19~21일 사흘간 구미시승마장에서 ‘2026 경북 오픈 구미 쇼 점핑 전국승마대회’를 연다고 20일 밝혔다.

올해 처음 열리는 대회는 총 1억원의 사업비를 투입했다. 선수와 가족, 관람객 등 400여명과 마필 250두가 참가해 총 12개 장애물 경기에서 기량을 겨룬다.

경북 구미시승마장에서 2026 경북 오픈 구미 쇼 점핑 전국승마대회가 열리고 있다. 구미시 제공

별도의 개회식 없이 경기 중심으로 진행하는 이번 대회는 다양한 장애물 경기를 통해 선수들의 기량을 겨룬다. 말과 기수가 호흡을 맞춰 장애물을 넘는 승마 경기의 볼거리를 제공한다.

시는 이번 대회를 참가자와 관람객이 경기만 관람하고 돌아가는 행사가 아닌 숙박과 식사, 관광 등 지역 소비로 연결되는 체류형 스포츠관광 행사로 추진하고 있다. 대회 기간 승마장 시설 사용료를 전액 감면하고 마방 사용료를 할인한다.

구미지역 숙박업체를 이용하는 참가자에게는 마방 사용료 중 2만원을 구미사랑상품권으로 환급해 구미에서의 숙박과 소비를 유도한다. 지역 경제 활성화도 꾀한다. 현장에서는 지역 상인들이 운영하는 푸드트럭를 대회 기간 동안 운영한다.

시는 대회 참가자가 지역에 머무르는 동안 편리하게 지역을 이용할 수 있도록 주요 숙박시설과 구미 맛집, 배달 가능 업체 등의 정보를 제공하고 있다. 시는 이번 대회를 통해 7600만원의 지역경제 유발 효과를 기대하고 있다.

김장호 시장은 “이번 대회는 시민들에게 전국 단위 승마경기를 가까이에서 접할 기회를 제공하는 동시에 전국 승마인들에게 구미의 승마 인프라와 관광자원을 알리는 계기가 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “국제공인승마경기장인 구미시승마장에서 아름다운 낙동강을 보며 수준 높은 승마경기를 즐길 수 있도록 더 많은 승마대회를 유치해 구미가 말산업을 선도할 수 있는 도시로 자리매김하도록 하겠다”고 덧붙였다.

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