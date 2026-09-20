근대5종 성승민, 한국 1호 금메달…단체전서는 은메달

(안조[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 성승민이 금메달을 들고 활짝 웃고 있다. 2026.9.20 eastsea@yna.co.kr

여자 근대5종의 성승민(한국체대)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단에 첫 금메달을 선사했다.



성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 아시안게임 근대5종 여자 결승에서 펜싱, 수영, 장애물 경기, 레이저 런(육상＋사격) 합계 1천492점으로 정상에 올랐다.



19일 막을 올린 이번 아시안게임 대한민국 선수단의 1호 금메달이다.



성승민은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가리는 단체전에선 김은주(강원도체육회·개인전 1천399점 7위), 신수민(LH·개인전 1천380점 12위)과 함께 중국(4천318점)에 이어 은메달(4천271점)을 합작했다.



2024 파리 올림픽 동메달리스트인 성승민은 한국 선수로는 처음으로 아시안게임 근대5종 여자 개인전 우승을 차지했다. 올림픽에서는 아시아 여자 선수 최초로 입상했고, 아시안게임에선 한국 여자 근대5종 최초의 개인전 금메달리스트로 이름을 남기게 됐다.



아울러 성승민은 근대5종 중 승마가 장애물 경기로 바뀐 이후 아시안게임의 첫 개인전 금메달리스트라는 영예도 안았다.



한국은 여자 단체전에서는 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 정상 탈환은 이루지 못했으나 2023년 열린 2022 항저우 대회의 동메달보다 한 단계 나은 성적을 남겼다.



이날 결승에선 17일 진행된 준결승을 통과한 18명의 선수가 메달을 놓고 경쟁했다.

(안조[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 결승에서 개인전 금메달과 단체전 은메달을 획득한 대한민국 선수들이 태극기를 펼쳐들고 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 김은주, 성승민, 신수민, 장하은. 2026.9.20 ksm7976@yna.co.kr

에페 5점 내기 토너먼트로 진행되는 펜싱에서 성승민은 첫판인 16강전에서 율리아나 페트로바(카자흐스탄)를 5-4로 따돌린 것을 시작으로 결승까지 승승장구했다.



준결승에선 아시안게임 개인전 3연패에 도전했던 중국의 장밍위를 제압했고, 이어진 대표팀 동료 김은주(강원도체육회)와의 결승 맞대결에서도 이기며 전체 1위에 올라 250점을 획득했다.



성승민은 다양한 형태의 장애물을 빠르게 통과하는 장애물 경기에서도 29초26이라는 개인 최고 기록으로 358점을 얻어 합산 608점으로 1위를 달렸다.



수영에서는 3조 3위(1분01초14), 전체 7위 기록으로 295점을 따내 3개 종목 합산 순위에서도 선두를 지켰다.

(안조[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승 장애물 경기. 한국 성승민이 경기에 집중하고 있다. 2026.9.20 ksm7976@yna.co.kr

3개 종목 성적으로 출발 시간에 차등을 두는 레이저 런에서 성승민은 2위보다 18초 먼저 출발해 차분하게 경기를 풀어 나갔고, 가장 먼저 레이스를 마치며 새 역사를 완성했다.



장밍위가 합계 1천460점으로 개인전 은메달을 획득했고, 중국의 우시야오가 3위(1천447점)에 자리했다. 이들이 고르게 활약한 중국은 단체전 2연패를 이뤘다.

<연합>

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