뇌 건강 관리법은…금천구, ‘뇌가 젊어지는 치매 특강’ [지금 우리 동네는]

서울 금천구가 21일 ‘치매극복의 날’을 맞아 22일 오후 2시 한내보건지소에서 구민 50명을 상대로 ‘뇌가 젊어지는 치매 특강’을 연다. 치매에 대한 올바른 이해를 돕고 조기 발견과 예방의 중요성을 알리기 위해서다.

20일 구에 따르면 이번 특강은 ‘아는 만큼 보이는 치매, 배우는 만큼 지키는 뇌’를 주제로 구치매안심센터장인 강성훈 고려대 구로병원 신경과 교수가 진행한다. 치매의 최신 동향과 치료법, 치매를 이해하고 관리하는 방법, 일상에서 실천할 수 있는 뇌 건강 관리법 등을 상세히 소개할 예정이다.

특강에 참여할 구민 50명은 선착순으로 모집한다. 구치매안심센터에 전화해 신청하면 된다.

최기찬 금천구청장은 “치매는 정확히 알고 미리 대비하는 것이 중요하다”며 “이번 특강을 통해 주민들이 치매에 대한 올바른 정보를 얻고 자신의 뇌 건강을 돌아보는 계기가 되길 바란다”고 당부했다.

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