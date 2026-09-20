카리나, 패딩 패션으로 드러낸 핫한 몸매…땀복 효과는?

그룹 에스파 멤버 카리나가 크롭톱과 미니스커트에 패딩을 걸친 독특한 가을 패션을 선보이며 늘씬한 몸매를 드러냈다.

카리나는 18일 개인 계정에 "가을냄새"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 카리나는 크롭톱과 미니스커트에 패딩을 매치하고 여러 포즈를 선보였다. 가느다란 허리와 볼륨감 있는 몸매도 눈길을 끌었다.

카리나는 앞서 한 프로그램에서 급하게 체중을 감량해야 할 때 레깅스와 후드 집업, 땀복, 패딩 등을 겹쳐 입고 노래 100곡이 끝날 때까지 달리기를 한다고 밝힌 바 있다.

그렇다면 이렇게 옷을 여러 겹 껴입고 땀을 내는 것이 실제 체중 감량에도 효과가 있을까.

미국운동자문회(ACE)가 2017년 소개한 연구에서는 이와 관련한 결과가 나왔다. 웨스턴 콜로라도 주립대학교 연구진은 18~60세 과체중 또는 비만 성인 45명을 대상으로 8주간 운동 프로그램을 진행했다. 참가자들은 땀복을 착용하고 운동한 그룹과 운동만 한 그룹으로 나뉘었다.

두 운동 그룹은 중강도 운동 45분씩 주 3회, 고강도 운동 30분씩 주 2회 실시했다. 땀복 착용 그룹은 같은 운동을 하면서 네오프렌 소재의 옷을 착용했다.

연구 결과 두 운동 그룹 모두 허리둘레와 혈압, 총콜레스테롤 수치 등에서 개선이 나타났다. 특히 땀복 착용 그룹은 체중이 2.6％ 감소해 운동만 한 그룹의 0.9％보다 감소 폭이 컸다. 체지방 역시 땀복 착용 그룹에서 13.8％, 운동만 한 그룹에서 8.3％ 감소했다.

다만 이 결과만으로 땀을 많이 흘릴수록 지방이 더 많이 빠진다고 단정할 수는 없다. 해당 연구는 특정한 운동 강도와 환경에서 8주간 진행됐으며, 연구진 역시 따뜻한 환경에서 땀복을 착용할 경우 열 스트레스에 대한 우려가 있을 수 있다고 지적했다.

<뉴시스>

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