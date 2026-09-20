“트윈스 투수의 제구 성공 확률, AI로 예측해라”... LG AI 해커톤 열기 후끈

“투수가 제구에 성공할 확률을 인공지능(AI)을 활용해 계산해라”

LG가 19일부터 1박 2일 일정으로 경기도 이천 LG인화원에서 AI 기술로 산업 난제를 해결하는 실전형 프로그램 ‘LG 에이머스(Aimers) 해커톤’을 열었다. 주제는 LG스포츠가 출제한 ‘투수 제구 성공 확률을 예측하는 AI 모델 개발’이었다. 행사에는 역대 최다인 3393명의 청년이 참가하며 높은 관심을 입증했다. 이 중 온라인 교육부터 해커톤 온라인 예선까지 거쳐 34대 1의 경쟁을 뚫고 최종 96명이 결선에 진출했다.

LG가 19일부터 1박 2일 일정으로 경기도 이천 LG인화원에서 LG 에이머스(Aimers) 해커톤을 진행했다. (주)LG 제공

이번 해커톤에서는 평균 자책점, 볼넷과 탈삼진 비율 등 기존에 활용하고 있는 결과 중심 지표가 아닌 예측 중심 지표를 AI로 개발하는 도전 과제가 진행됐다. LG스포츠는 이미 데이터 기반 의사결정을 야구에 접목하여 성과를 보이고 있지만, 역량 있는 청년들의 새로운 시각을 기반으로 한 지표 발굴을 기대하며 이번 문제를 출제했다고 설명했다.

해커톤 참가자들은 경기의 유불리, 경기 중요도, 최근 경기 흐름, 투수별 특성 등 맥락 정보를 바탕으로 다음 제구의 성공 확률을 예측하는 AI 모델을 개발하며 실전 경험을 쌓았다.

LG는 대회 종료 후 제출된 코드와 모델 성능, 구두 발표 결과를 종합해 상위 3개 팀에게 총 1000만 원의 상금을 수여했다. 수상자들은 LG 입사 지원 시 서류 전형 면제 혜택을 받는다.

LG 관계자는 “좋은 AI 모델보다 더 중요한 것은 AI로 무엇을 바꿀 수 있는가를 찾아내는 것”이라며, “데이터는 현장의 문제를 해결하기 위한 도구이며, 해커톤에 참가한 청년들이 이번 경험을 통해 한 단계 더 성장하길 바란다”고 말했다.

하편 LG는 대회 이튿날인 20일 LG AI연구원, LG전자, LG유플러스, LG CNS 등 주요 계열사 4곳이 참여하는 채용 박람회를 진행했다. 이날 각 사의 인사 담당자들은 대회 참가자들에게 채용 정보를 공유하고, 진로 상담과 향후 채용 시 우선 검토 대상이 될 수 있는 LG AI 인재풀(pool) 등록을 안내했다.

또한, 채용 전문 컨설턴트의 1:1 취업 컨설팅과 모의 AI 면접 강의 등을 제공해 청년 AI 인재들의 취업 경쟁력 제고를 적극 지원했다. LG 에이머스는 AI 기초 지식과 코딩 역량을 갖춘 만 19세에서 29세의 청년이라면 누구나 지원할 수 있으며, 연 2회 진행한다. LG는 AI 대학원 수준 강의부터 채용 지원 활동까지 전 과정을 무료로 제공한다.

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