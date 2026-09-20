오뚜기, 삼송빵집과 협업…카레·케챂 활용 메뉴 5종 출시

오뚜기가 대구 대표 베이커리 브랜드 삼송빵집과 손잡고 카레·케챂·마요네스를 활용한 협업 메뉴 5종을 선보인다.

오뚜기는 삼송빵집과 협업해 ‘숙성크림 카레고로케’, ‘사라다샌드’, ‘함바그샌드’, ‘감자에그샌드’, ‘양파브레드’ 등 5종을 출시한다고 18일 밝혔다.

삼송빵집은 1957년부터 이어져 온 대구 지역 베이커리 브랜드다. 이번 협업은 오뚜기의 대표 제품인 카레와 케챂, 마요네스를 삼송빵집의 베이커리 메뉴와 결합하는 방식으로 기획됐다.

대표 메뉴인 숙성크림 카레고로케에는 이번 협업을 위해 별도로 개발한 삼송빵집 전용 카레 소스를 적용했다. 사라다샌드와 함바그샌드, 감자에그샌드, 양파브레드에는 오뚜기 케챂과 마요네스를 활용했다.

협업 메뉴는 다음달 1일부터 12월 31일까지 삼송빵집 직영 16개 매장에서 판매한다. 이에 앞서 지난 18일부터 삼송빵집 용산역점에서 팝업스토어를 운영하고 있다. 팝업 매장은 양사의 협업 콘셉트를 반영한 상품 진열과 디스플레이 등으로 꾸몄다.

오뚜기 관계자는 “삼송빵집과 오뚜기의 대표 제품을 색다른 방식으로 즐길 수 있는 메뉴를 마련했다”며 “카레와 케챂, 마요네스가 베이커리와 어우러진 특별한 맛을 즐겨보길 바란다”고 말했다.

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