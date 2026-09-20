"홀터넥 원피스 찰떡"…노윤서, 해변서 뽐낸 몸매 비결? 필라테스 효과는

배우 노윤서가 해변을 배경으로 하고 파격적인 원피스를 입은 모습을 공개했다.

노윤서는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "알로하"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 올렸다.

사진=노윤서 인스타그램 캡처

공개된 사진 속 노윤서는 해변을 배경 삼아 도트 무늬의 홀터넥 원피스를 입고 여러 자세를 취했다. 특히 등이 보이는 원피스를 입어 늘씬한 몸매와 청초한 분위기가 잘 드러나 눈길을 끌었다.

노윤서는 평소 필라테스를 하며 몸매를 관리하는 모습을 SNS에 공개하기도 했다. 그렇다면 필라테스는 어떤 효과가 있을까.

미국 클리블랜드 클리닉에 따르면 필라테스는 20세기 초 조지프 필라테스가 무용수들의 부상 회복을 돕기 위해 고안한 운동이다. 현재는 재활 프로그램은 물론 일반인의 건강 관리에도 널리 활용되고 있다.

필라테스의 핵심은 복부와 허리, 골반을 중심으로 한 코어 근육을 강화하는 것이다. 코어 근력이 좋아지면 허리와 골반을 안정적으로 지지할 수 있어 바른 자세를 유지하는 데 도움이 된다.

특히 필라테스는 동작과 호흡을 세밀하게 조절하면서 운동하는 방식이다. 자신의 몸 상태를 인식하면서 움직이기 때문에 균형감각과 신체 협응력을 높이는 데도 도움이 될 수 있다. 클리블랜드 클리닉은 반복적인 생활 습관으로 생긴 근육 불균형과 신체 정렬을 개선하는 데도 도움이 될 수 있다고 설명한다.

허리 건강과 관련해서도 활용된다. 코어 근육 약화나 자세 불균형이 허리 통증과 관련된 경우 필라테스를 통해 관련 근육을 강화하고 몸의 움직임을 개선하는 데 도움을 받을 수 있다.

<뉴시스>

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