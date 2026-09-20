李대통령, 지지층에 “여러분이 곧 대통령…품격 있게 행동해달라”

이재명 대통령이 여권 지지층을 향해 혐오와 비아냥, 감정적 비난을 자제하고 합리적인 비판과 품격 있는 소통에 나서달라고 당부했다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 현안 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 지난 19일 엑스(X·옛 트위터)에 ‘대통령의 친구’라는 제목의 글을 올리고 “이제라도 혐오와 비아냥, 감정적 비난은 버리고 사실과 애정에 기반한 합리적인 비판, 품격 있는 설득과 따뜻한 호소에 나서주시기를 바란다”고 밝혔다.

이번 발언은 이 대통령이 전날 기자회견을 마친 뒤 자신의 개혁 성과를 정리한 지지자의 게시물을 엑스에서 인용한 것을 둘러싸고 논란이 불거진 데 따른 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 기자회견을 마치고 X에 자신의 개혁 성과를 정리해 올린 지지자의 게시물을 인용하며 “감사하다. 위로가 많이 된다. 더 개혁해서 더 나은 세상을…”이라고 적었다. 그러나 이후 해당 게시물 작성자가 과거 다른 게시물에서 ‘문조털래유’라는 멸칭을 사용한 사실이 알려지면서 논란이 일었다. 이 대통령은 이후 해당 인용 게시물을 삭제했다.

이 대통령은 “제가 어제 X 친구 글을 인용한 것을 계기로 빚어진 논란은 여러 면에서 아쉽고 안타깝다”고 했다. 그러면서 “익명 글의 인용은 표현된 글 자체를 인용하는 것이지 글 작성자의 모든 주장과 글을 지지·옹호, 동조·공감하는 것은 아니다”라고 설명했다.

이어 “그럼에도 불구하고 인용 글 작성자의 다른 글로 상처받는 분들이 있다면 유감을 표한다”며 지지자들을 ‘대통령의 친구’라고 표현했다.

이 대통령은 “우리는 서로를 통해 각자의 꿈을 이루려고 의지하며 함께 행동하는 동지들”이라며 “여러분이 바로 이재명이고, 대통령이라고 생각하고 행동해달라”고 당부했다. 또 “친구를 보면 그 사람을 알 수 있다는 말도 있다”며 “대통령이 웃으며 대화하는 사람이 평소 폭언에 멸칭, 비아냥을 일삼는 사람이라면 국민의 눈에 그 대통령이 어떻게 비칠까”라고 했다. 이어 “대통령 친구의 거친 태도는 지지와 공감을 확대하는 것이 아니라 결국 대통령을 향한 혐오 선동의 소재, 비난의 이유와 명분이 된다”고 적었다.

이재명 대통령 엑스 캡처

이 대통령은 “건전한 논쟁과 합리적 비판이 아닌 폭언과 비아냥, 멸칭과 혐오로 갈등과 적대를 키우는 것은 우군을 줄이고 적을 늘린다”며 “개혁과 통합에 도움 되는 것이 아니라 오히려 장애물을 높인다”고 꼬집었다.

이어 “‘손가혁’(손가락혁명군·과거 이 대통령 온라인 지지층)을 해산했던 이유를 다시 한번 생각해 보면 좋겠다”며 “저는 모든 국민을 섬겨야 하는 통합의 대통령이고 모든 이들의 힘을 모아 함께 꾸는 꿈을 실현해야 할 개혁의 대통령”이라고 했다.

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