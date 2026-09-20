추석 연휴 3093만명 이동…24일 오전 귀성길 가장 막힌다

올해 추석 연휴 기간 총 3093만명이 이동할 것으로 전망됐다. 귀성길은 연휴 첫날인 24일 오전 가장 혼잡할 것으로 예상되며, 서울에서 부산까지 최대 10시간30분이 걸릴 것으로 보인다. 연휴 기간 전국 고속도로 통행료는 민자고속도로를 포함해 면제된다.

서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 인근 모습. 뉴시스

국토교통부는 20일 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 추석 연휴 특별교통대책’을 발표했다. 올해 추석 연휴 대책 기간 이동 인원은 총 3093만명으로, 하루 평균 1182만명에 달할 것으로 예상됐다. 한국교통연구원이 국민 1만24명을 대상으로 실시한 통행 실태조사 결과를 바탕으로 추산한 수치다.

총 이동 인원은 지난해 3204만명보다 3.5% 감소하지만 하루 평균 이동 인원은 지난해 757만명보다 56.0% 증가할 것으로 전망됐다. 지난해 추석 연휴 대책 기간이 11일이었던 데 비해 올해는 5일로 짧아지면서 이동 수요가 집중될 것으로 분석됐다.

날짜별로는 추석 당일인 25일 이동 인원이 1299만명으로 가장 많을 것으로 예상됐다. 귀성과 귀경, 성묘 차량이 한꺼번에 몰릴 것으로 보인다. 이어 24일 1196만명, 23일 1182만명, 26일 1144만명, 27일 1086만명 순이다.

고속도로 귀성길은 24일 오전 가장 혼잡할 것으로 예상된다. 서울에서 부산까지 최대 10시간30분, 서울에서 목포까지는 10시간45분이 소요될 것으로 전망됐다. 귀경길은 추석 당일인 25일 오후가 최대 고비다. 부산에서 서울까지 최대 9시간, 목포에서 서울까지 7시간40분이 걸릴 것으로 예상됐다.

25일 고속도로 통행량은 약 684만대로 전망됐다. 지난해 추석 연휴 최대 통행량인 641만대보다 6.7% 증가한 수준이다.

정부는 연휴 기간 교통 수요에 대응하기 위해 대중교통 운행도 확대한다. 24일부터 27일까지 전국 고속도로 통행료를 면제하며 민자고속도로도 대상에 포함한다. 대중교통 운행 횟수는 평시보다 총 1만1567회 늘리고, 공급 좌석은 85만3000석 확대한다.

버스는 평시보다 9880회 증편하고 공급 좌석을 39만8000석 늘린다. 고속버스는 14만5000석, 시외버스는 25만3000석을 추가 공급한다. 철도는 평시보다 90회 늘어난 4447회 운행한다. 공급 좌석은 6만5000석 증가하며, KTX가 6만3000석, 일반열차가 2000석 늘어난다. 항공 운항 횟수는 평시 9460회에서 1만626회로 1166회 확대한다. 공급 좌석은 24만석 늘어나며 국내선 3만8000석, 국제선 20만2000석이 추가된다. 해운도 운항 횟수를 431회 늘려 총 4161회 운항하고, 공급 좌석은 15만석 확대한다.

서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 인근 모습. 뉴시스

도로 이용객 편의를 위한 서비스도 강화한다. 고속도로 화장실 688칸을 확충하고 불법촬영 카메라 탐지 활동을 강화한다. 휴게소와 졸음쉼터 331곳에서는 무료 와이파이를 제공한다. 하남 드림·홍천 등 주요 휴게소 9곳에서는 전기차 긴급 충전 서비스를 운영한다. 휴게소 혼잡을 줄이기 위해 서비스 인력을 추가 배치하고 지역 관광과 연계한 할인 프로그램도 마련한다.

철도 분야에서는 고속열차 예매 서비스를 통합하고 사전 예매 기간을 기존 3일에서 5일로 연장한다. KTX 운임은 10% 할인하고 일부 좌석은 최대 50% 할인한다. 4인 정액 상품 등 할인 상품도 운영한다.

공항에서는 인천공항 출국장을 30분 조기 개장하고 보안 인력을 추가 배치한다. 인천·김포·김해·제주공항의 실시간 대기 상황을 공개하고 이지드랍 서비스도 확대한다. 다자녀·장애인 가구의 국내선 주차장 이용료는 전액 감면한다.

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