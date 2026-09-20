구자은 LS 회장 “AI 시대 변화 속도 즐기자” [리더의 나침반]

“AI로 생산성 획기적으로 높이고, 고객이 체감할 수 있는 새로운 가치 만들자.”

구자은 LS그룹 회장이 AI를 탐색하는 수준을 넘어 이제는 본격적인 수익 창출 도구로서 활용하자고 강조했다.

구자은 LS그룹 회장(가운데)이 18일 안양 LS타워에서 열린 ‘제5회 LS 퓨처데이’에서 임직원들과 의견을 나누고 있다. LS그룹 제공

구 회장은 지난 18일 안양 LS타워에서 열린 제 5회 ‘LS 퓨처데이’에 참가해 이렇게 말했다. LS퓨처데이는 2022년 구 회장의 취임과 함께 시작된 행사로 신사업 아이디어와 연구개발, 업무 혁신 성과를 공유하는 자리다.

이번 행사에는 구자은 LS그룹 회장을 비롯해 지주회사 및 각 계열사의 CEO, COO(최고운영책임자), CTO(최고기술책임자), CDO(최고디지털책임자) 등 임직원 500여 명이 참석했다. 행사는 그간 축적한 기술·혁신 역량을 실제 사업에 적용해 생산성과 수익성을 높이고 고객 가치를 창출하는 데 초점을 맞췄다.

이날 성과 공유 프로그램에서는 ‘AI 기반의 케이블 제조 마이스터’, ‘AI 데이터센터용 고신뢰 전력보호 플랫폼’ 등 신사업·기술·혁신 분야 19개 프로젝트가 발표됐다. 특히 올해는 발표자들이 AI 코딩을 활용해 LS의 AI 제품·솔루션 아이디어를 핵심 기능을 갖춘 시제품(MVP)으로 구현하고, 고객 경험 시나리오를 담은 영상도 AI로 제작해 선보였다. 이 가운데 우수 프로젝트 사례로 선정된 임직원은 ‘LS Futurist(퓨처리스트)’로 선발돼 내년 중국 산업도시 탐방과 현지 기업 벤치마킹을 통해 최신 기술 동향을 살펴볼 기회를 얻었다.

구자은 회장은 격려사를 통해 “어제의 공상과학이 오늘의 현실이 되고, 오늘의 신기술이 내일이면 평범한 기술이 되는 시대”라며 “변화의 속도를 두려워하지 말고, 그 속도를 누구보다 먼저 즐기는 LS가 돼야 한다”고 강조했다. 이어 구 회장은 “사무실과 제조 현장의 생산성을 획기적으로 높이고, 우리 제품과 서비스에도 AI를 더해 고객이 체감할 수 있는 새로운 가치를 만들어야 한다”고 당부했다.

아울러 오후에 열린 ‘LS Future Forum(퓨처포럼)’에서는 AI의 사업 적용 방안을 논의하기 위해 리더십·사업전략·재무전략 분야별 전문 세션과 ‘피지컬 AI 시대 제조업의 미래’를 다룬 전체 세션이 진행됐다. 윤송이 PVP 대표, 윤성로 서울대 교수, 김장현 BCG 파트너, 권석준 성균관대 교수 등 전문가들이 연사로 나서 AI 시대의 인재 육성, 산업 현장의 AI 적용 전략, 재무 업무 혁신과 제조환경 변화에 대한 시사점을 공유했다.

한편, LS 퓨처데이는 2022년 첫해 테슬라의 전략과 리더십을 시작으로 국제질서 변화, AI 시대, 힘에 의해 재편되는 세계를 차례로 다루며 기술·경영환경 변화 속에서 그룹이 나아갈 방향을 제시하는 이정표 역할을 해 왔다.

올해까지 5년간 LS의 미래 비전과 연계한 배터리·차세대 전력 솔루션·AI 분야에서 500개 이상의 아이디어를 발굴해 왔으며, 이를 실제 사업으로 연결하는 노력도 이어지고 있다. 특히 LS일렉트릭은 지난해 신사업 아이디어 우수사례로 선정된 ‘태양광발전 통합 서비스 플랫폼’ 프로젝트를 통해 제품·서비스를 출시했다. 이 밖에도 LS엠트론의 북미 시장 맞춤형 소형 트랙터 개발을 비롯한 7개 과제가 사업모델 검증 등 사업화 절차를 밟고 있다.

LS그룹은 퓨처데이를 통해 얻은 혁신 아이디어와 기술 인사이트를 기반으로 AI의 사업 적용을 확대하고, 우수사례를 공유·확산해 계열사 간 시너지를 높여 나갈 계획이다.

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