방탄소년단, 美 대형 페스티벌 피날레…'BTS 2.0' 형상화

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 6년 만에 미국 대형 페스티벌 무대에 올라 새 챕터 'BTS 2.0'의 서막을 알렸다.

20일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 방탄소년단은 18일(이하 현지시간) 미국 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열린 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌' 마지막 주자로 출연해 엔딩을 장식했다.

방탄소년단 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌'. 빅히트뮤직 제공

이날 무대는 유기적인 시각 연출을 통해 성장과 해방을 거쳐 진화한 'BTS 2.0'을 형상화했다.

정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'과 수록곡 '2.0'으로 무대 위 '상승'의 이미지를 구축한 데 이어, '마이크 드롭(MIC Drop)', 'FYA'로 시공간을 확장하며 앞으로 나아가는 에너지를 그려냈다.

방탄소년단은 무대 전 인터뷰에서 팬덤 아미를 향해 "세상에서 최고의 팬이며, 모든 한국어 가사를 따라 부르는 모습이 놀랍다"고 감사를 전했다.

‘아이하트라디오 뮤직 페스티벌’은 세계적인 팝스타들이 한자리에 모이는 미국의 대표적인 음악 축제다. 19일까지 양일간 열린다. 방탄소년단을 비롯해 카디 비(Cardi B), 스눕 독(Snoop Dogg), 벤슨 분(Benson Boone), 르세라핌(LE SSERAFIM) 등 글로벌 아티스트들이 출연한다.

<뉴시스>

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